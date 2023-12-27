Миасский автозавод «Урал» провел испытания арктического автопоезда

Транспортное средство выдерживает морозы до −50 градусов

Автозавод «Урал» в Миассе завершил обязательные испытания арктического автопоезда повышенной проходимости. Это модификация арктического автобуса, которая имеет трансформируемый модуль. На 2024 год запланированы дополнительные испытания, подготовка к сертификации и серийному производству, сообщает пресс-служба автозавода. Автопоезд разработан автозаводом «Урал» совместно с ЮУрГУ и МГТУ им. Баумана по соглашению с министерством науки и высшего образования РФ.

«Арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем создан для решения транспортных задач в районах со слабо развитой дорожной сетью в условиях низких температур (до минус 50 градусов) для комфортного передвижения по местности с грунтами со слабой несущей способностью, снежной целине, дорогам общего пользования, а также для безопасного преодоления водных преград глубиной до 1,3 метра (без подготовки)», — поясняют на предприятии.





Автопоезд может использоваться в качестве передвижных ФАПов, учебных классов и общественных мест для территорий со слабо развитой инфраструктурой. Кроме того, транспортное средство можно использовать для монтажа и обеспечения подвижности специального оборудования при выполнении производственных задач. Для этого к седельному тягачу присоединят один или несколько модулей.

Полуприцеп с активным приводом колес повышает тяговые свойства автопоезда, чтобы преодолевать сложные участки. В автопоезде установлен собственный дизель-генератор. Электрическая лебедка поможет самовытаскиванию тягача. Основной и дополнительный топливный баки обеспечивают запас хода не менее 500 километров. Топливные системы оснащены нагревательными элементами.

Минувшей осенью арктический автобус успешно прошел испытания на полигоне аэродрома Калачево. Новую модель представляли в июне на всероссийском форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Большая презентация разработки для СМИ проводилась в октябре 2022 года.

