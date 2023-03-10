В Челябинске открыли завод «Синары» для производства троллейбусов

Предприятие будет выпускать до 350 единиц транспорта в год

В Ленинском районе Челябинска 10 марта торжественно открыли Челябинский завод городского электрического транспорта. Инвестором выступила «Синара». Холдинг работает в городе в рамках концессии по обновлению троллейбусного парка. Первые машины, которые сойдут с конвейера, сразу отправятся на улицы города.

В этом году завод выпустит 168 троллейбусов. 20 штук уже почти готовы к выходу с конвейера. После обкатки они будут обслуживать 12-й и 19-й маршруты. Когда предприятие выйдет на проектную мощность, оно будет производить до 350 троллейбусов в год.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии запуска завода отметил, что проект состоялся при поддержке правительства России.

«Мы договорились с группой „Синара“ об организации производства троллейбусов в Челябинске. У предприятия сильные компетенции, и нам хотелось создать комфортный транспорт, который имел бы челябинскую прописку. Я очень рад, что нам это удалось вместе с поддержкой правительства РФ. Напомню, мы заключили концессионное соглашение, и источником средств является федеральный бюджет», — сказал Алексей Текслер.

До конца года штатная численность Челябинского завода городского электрического транспорта составит около 400 человек. В дальнейшем она будет увеличена до 700 человек. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд рублей.