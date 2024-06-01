ЧТЗ — 91 год: пять фактов про знаменитое предприятие Челябинска

Завод помог развитию и победе СССР, а сейчас поддерживает РФ

1 июня 1933 года запущен в работу Челябинский тракторный завод. Но чуть раньше, 15 мая, с главного конвейера сошел первый серийный трактор «Сталинец‑60». С момента основания до 1940 года предприятие выпустило более ста тысяч таких машин. В Великую Отечественную войну ЧТЗ стал сердцем Танкограда, собрав для фронта 18 тысяч танков. Тогда трудились самоотверженно, перевыполняя нормы в разы. Сейчас предприятие ведет масштабное техническое перевооружение и выполняет огромное количество заказов. На заводе много династий, и общий стаж некоторых — более 200 лет. ИА «Первое областное» вместе с пресс-службой «ЧТЗ-Уралтрака» собрало пять фактов про знаменитый завод.

Строительство в чистом поле





«Площадка в июньские дни 1930-го напоминала гигантский муравейник. Повсюду — люди с повозками», — гласит запись в книге «Летопись Челябинского тракторного». Первые строители ЧТЗ столкнулись с отсутствием техники, жилья и медицинской помощи. Несмотря на это, с помощью кирки и лопаты за два месяца рабочие выровняли участок для закладки цехов, убрали полмиллиона кубометров земли. Лишь осенью на площадку прибыли экскаватор, траншеекопатели, грейдер, катки, подъемные краны. В 1930 году на строительство прибыло 43 тысячи рабочих, а выбыло — 38 тысяч.





Многие строители на месте осваивали специальности и учились управлять техникой. На стройплощадке шла борьба с безграмотностью — проводились курсы по обучению чтению и письму. Лучших работников щедро премировали. Но нередко были случаи, когда от премий отказывались, «учитывая важное значение в союзном масштабе пуска ЧТЗ», а деньги жертвовали на другие нужды.





Сердце Танкограда

ЧТЗ в годы Великой Отечественной войны наладил производство средних и тяжелых танков. Выпускали и легендарные Т‑34. Танком прорыва называют ИС‑2, его разработали челябинские конструкторы. В этой машине было все лучшее, чего достигли к тому времени в отечественном тяжелом танкостроении: усиленное бронирование при меньшем весе, большая огневая мощь и высокая маневренностью. Впервые применили планетарные механизмы поворота: увеличилась скорость движения, повысились маневренность и проходимость, улучшились условия работы трансмиссии и управляемость. ИС‑2 с дистанции 1500 метров пробивал бортовую броню немецких танков «Тигр» и «Пантера». В 1943—1945 годах это была основная боевая машина Красной Армии. А на вооружении эти танки находились до 1995 года.





Стоит отметить, что в тяжелое для страны время появилось движение «Фонд победы». Чтобы внести предложение, к руководителю мог войти любой работник завода в любое время. В Великую Отечественную ЧТЗ передал фронту 18 тысяч боевых машин и 48,5 тысячи танковых двигателей. За время войны заводу 33 раза присуждались Красные знамена Государственного комитета обороны и награды за победы во Всесоюзном соревновании.





Самоотверженный труд

В войну заводчане работали под девизом «За себя и за ушедшего на фронт товарища». Токарь Григорий Ехлаков в апреле 1942 года выполнил норму на 1018%. Внедряя различные усовершенствования, он довел выработку до 1260%. Вслед за ним десятки рабочих стали перевыполнять производственные задания: слесарь Г. Сало — 1391%, сверловщица З. Данилова — 1340%, фрезеровщик А. Калинин — 1333%, токарь И. Гудим — 1008%. Как написано в газете «Наш трактор», комсомолец В. Панин, взяв обязательство перекрыть свой рекорд, превышавший 1700%, выполнил задание на 2482%. И это за день! Невероятные результаты. Многие работали гораздо больше восьми часов.





Отмечалось и увеличение количества многостаночников. Если в апреле 1942 года их было 326, то уже в мае стало 461. К началу 1945 года ударники и стахановцы на заводе составили 97,9% общей численности рабочих. Трудовые подвиги остались и после войны. Сверловщица Мария Мороз в 1956 году повысила производительность труда на 33%, а в 1959-м в первый год семилетки выполнили более трех годовых норм. В 1984 году с конвейера сошел миллионный трактор ЧТЗ. В 1988-м предприятие установило рекорд: за один год выпустили 31,5 тысячи машин.





Больше 200 лет работы на заводе

Для многих челябинцев ЧТЗ стал настоящим семейным делом. На заводе работают поколениями. Общий трудовой стаж Солдатовых — 219 лет, а династии Власовых-Филипповых — более 230 лет. Как говорит Евгения Филиппова, начальник бюро входного контроля УТК и СМК, ее дочь Кристина на ЧТЗ — с детства. Когда она выросла, вопрос, где работать, не стоял. Их родственник Дмитрий Власов работал на заводе 61 год.





Начальник сектора УТЗ Наталья Солдатова перечисляет: «Мой папа более 38 лет на заводе отработал, мама — 40 лет, у меня уже 30 лет стажа, моя тетя более 40 лет проработала, двоюродный брат — около 40 лет, зять — почти 40 лет».





Семья Овчинниковых суммарно проработала на заводе уже 235 лет. Лилия Овчинникова сейчас работает фрезеровщиком. Она много лет мечтала трудиться на ЧТЗ, где были бабушка с дедушкой, мама с папой, а также другие родственники. Отец и мать Лилии познакомились на заводе. После свадьбы им дали комнату в общежитии. По словам Лилии, ее папа до сих пор говорит: «Я благодарен заводу за хороший брак и за двоих детей». Преданные ЧТЗ работники имеют различные награды, грамоты и звания, в том числе «Ветеран труда».

Современный рекорд производства





В мае 2023 года объем выпускаемых «ЧТЗ-Уралтраком» дизельных двигателей мощностью до 1500 лошадиных сил превысил лучшие показатели послевоенного периода СССР. Рост производства идет в условиях проведения специальной военной операции. Существенный объем — на 12% больше — удалось достичь за счет грамотной организации производства. Растет количество работников. Однажды ЧТЗ принял за один месяц более 200 человек. Большой коллектив завода и сейчас на боевом посту, самоотверженно и круглосуточно выпускает нужную фронту продукцию, как и труженики предприятия 80 лет назад.