Челябинские машиностроители будут наращивать взаимодействие с «АВТОВАЗом»

Поставки импортозамещающей продукции позволят ускорить локализацию автопрома

В рамках ПМЭФ-2024 состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом АО «АВТОВАЗ» Максимом Соколовым. Стороны договорились усиливать кооперацию южноуральских предприятий с российским автогигантом. Намерения были подкреплены заключением соглашения между правительством региона и АО «АВТОВАЗ», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Соглашение направлено на повышение эффективности, надежности функционирования автомобильного транспорта на территории региона, поддержку и развитие производства автомобильной техники и автокомпонентов.

Глава региона отметил, что Челябинская область давно и успешно взаимодействует с «АВТОВАЗОМ» в производстве и поставках комплектующих.

«Но каждый год компания бьет новые рекорды. А наши машиностроительные компании готовы предложить дополнительные возможности по поставкам комплектующих, узлов и той продукции, которую сегодня еще не производит отечественная промышленность. Рассчитываем, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень», — сказал Алексей Текслер.



В свою очередь Максим Соколов поблагодарил и регион, и южноуральские предприятия за поддержку в развитии программ отечественного автопрома:

«Челябинская область для нас знаковый и партнерский регион. В 2022 году у „АВТОВАЗА“ был непростой период. Тогда челябинские поставщики компонентов подставили плечо нашей команде и смогли в короткие сроки дать отечественную продукцию. В том числе благодаря этому удалось так быстро восстановить производство. И с тех пор наше взаимодействие носит системный характер».





Он сообщил губернатору, что недавно большая делегация предприятий Челябинской области посетила «АВТОВАЗ». Южноуральцы были ознакомлены со всеми возможностями взаимодействия. Максим Соколов подтвердил, что компания готова к дальнейшей интеграции с челябинскими поставщиками.

Также в переговорах приняло участие руководство ПАО «ЧКПЗ». Стороны обсудили перспективные возможности поставок импортозамещающей продукции для нужд российского автогиганта с создаваемых роботизированных производств, которые планируется разместить в ОЭЗ Челябинской области.