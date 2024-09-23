На ЧТЗ снимают клип на песню «Две Победы»

Ролик выйдет к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне

На челябинском предприятии начались съемки художественного клипа на песню, посвященную 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрака» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»).



Съемки клипа проходят по инициативе руководства Челябинской филармонии. Режиссер-постановщик — Матвей Шолохов из студии «Клауд продакшн». Поэтесса из Челябинска Наталья Балынская написала текст к песне, музыку придумала Полина Сергиенко, челябинский композитор.

«Идея песни состоит во взаимосвязи двух времен, прошлого и настоящего, во взаимосвязи победы в Великой Отечественной войне и той победы, которую мы приближаем сегодня. И эта же самая идея проходит через наш клип, который будет включать как песню, так и визуальный ряд. В нем есть две сюжетных линии: прошлого и настоящего», — рассказывает режиссер.



Фото: пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрака»



В клипе будут отображены три составляющие: военная, промышленная и гражданская. Военная линия покажет, как солдаты уходили на фронт в 1941 году. В настоящем — через съемки современного военного, который возвращается с передовой.



Промышленная линия будет снята на ЧТЗ. В кадре покажут, что происходило на заводе в 1945 году. В настоящем — снимут работу цеха, в котором сегодня создают дизельные двигатели.

«Это должно донести до зрителей мысль, что Челябинск, завод ЧТЗ — это трудовой тыл страны, поддержка нашего фронта, как в Великую Отечественную, так и в настоящее время, в период СВО», — сообщают в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрака».

В клипе примут участие актеры, привлеченные Челябинской филармонией. В ролике показали танк ИС-3, который символизирует завод ЧТЗ и Победу в Великой Отечественной войне. Он был разработан в 1945 году и производился на Челябинском Кировском заводе (так назывался ЧТЗ в годы войны).





Фото: пресс-служба «ЧТЗ-Уралтрака»



«Завод ЧТЗ для съемок клипа был выбран неслучайно, ведь это предприятие, которое отражает связь прошлого и настоящего и вклад Челябинска в Победу в Великой Отечественной войне и в СВО. Это производство танков и современных дизельных двигателей для военной бронетехники. Итог нашей работы будет представлен челябинцам в преддверии празднования 80-летия Великой Победы», — подытожил Матвей Шолохов.

Автор: Ксения Рындина