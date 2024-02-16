Президент Владимир Путин посетил в Челябинске первый в России «Завод роботов»

Он осмотрел предприятие и оценил импортозамещающее производство

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В пятницу, 16 февраля, президент РФ Владимир Путин посетил с рабочим визитом первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов — «Завод роботов», передает с предприятия корреспондент ИА «Первое областное».

К реализации проекта по разработке промышленных роботов на территории ЧКПЗ приступили в 2020 году. В феврале этого года завершили строительство нового цеха площадью 11 500 квадратных метров, предназначенного для серийного производства устройств.

Генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг представил Владимиру Путину инженерные образцы промышленных роботов. На них отрабатывались технологии и программное обеспечение, тестировались компоненты от различных поставщиков. Названия роботам дали промышленные города Челябинской области: «Копейск» — грузоподъемностью 30 кг, «Миасс» и «Златоуст» — грузоподъемностью 60 кг и 120 кг соответственно. Также изготовлено 12 опытных образцов шестиосевых универсальных промышленных роботов.

В рамках первой очереди проекта предприятие в год может выпускать до 600 роботов различных модификаций. В дальнейшем планируется расширение мощностей до 1000 роботов в год.

Роботы предназначены для обслуживания станков и конвейеров. В дальнейшем им будет доступна опция облегченного программирования для паллетирования, более легким будущим моделям – опция сварки.

Роботы-манипуляторы являются высокотехнологичными продуктами, создаваемыми в рамках концепции технологической независимости Российской Федерации.



Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем выступлении на Русском экономическом форуме уделил роботизации особое внимание. Промышленные роботы помогут решить вопросы, связанные с производительностью труда, отмечал он.

Напомним, 15 февраля Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Он осмотрел цеха, ознакомился с техникой, пообщался с рабочими. Он сделал несколько заявлений, в частности, назвал танк Т-90М с челябинским двигателем лучшим в мире и анонсировал продление программы «Молодая семья».

Глава государства также побывал на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Президенту представили скоростной электропоезд нового поколения «Финист», а также троллейбус «Синара-6254» производства Челябинского завода городского электрического транспорта.