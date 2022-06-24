В июне челябинцы активнее всего путешествовали по России

Специалисты проанализировали, какие направления интересны жителям Южного Урала и сколько они стоят

Лето — традиционная пора отпусков и поездок к морю или по историческим достопримечательностям. Аналитики сервиса «Яндекс. Путешествия» изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда едут отдыхать челябинцы в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию — 98%, на страны ближнего и дальнего зарубежья — 2%.

Среди российских направлений лидируют Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Топ-10 российских направлений в июне (для каждого направления указана средняя цена перелета из Челябинска и обратно):

Санкт-Петербург — 10 400 руб.;



Москва — 7 900 руб.;



Сочи — 16 900 руб.;



Калининград — 14 400 руб.;



Минеральные Воды — 18 300 руб.;



Казань — 10 400 руб.;



Новосибирск — 14 400 руб.;



Волгоград — 13 800 руб.;



Махачкала — 17 600 руб.;



Астрахань — 16 000 руб.



Ранее журналист ИА «Первое областное» рассказала, чем заняться и что посмотреть в Дагестане, Казани, Санкт-Петербурге, Волгограде и Териберке.

«В этом июне больше пользователей сервиса из Челябинска, чем год назад, полетят на отдых — число поездок увеличилось на 10%. Интерес к перелетам по России вырос на 9%. Вместе с тем число перелетов за рубеж выросло по сравнению с прошлым июнем в 2,5 раза. Основная причина — отмена связанных с пандемией ограничений», — уточнили специалисты сервиса «Яндекс. Путешествия».

Поездки челябинцев по России продлятся в среднем около 9 дней, в другие страны — около 15. Стоимость перелета туда и обратно по России почти не изменилась — 11 050 рублей. При этом стоимость перелетов в страны ближнего и дальнего зарубежья снизилась для жителей Челябинска — до 33 200 и 35 000 рублей соответственно.

Россияне в целом будут путешествовать в основном по стране. На Россию приходится самое большое число поездок — 84%, на страны ближнего зарубежья — 7%, а на страны дальнего — 8%. Самые популярные страны для отдыха в июне — Турция, Армения, Узбекистан, Киргизия и Казахстан. Среди направлений внутри страны лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.

Для зарубежных поездок челябинцы чаще всего выбирают Армению, Беларусь, Таджикистан, Турцию и Узбекистан (для каждой страны указана средняя цена перелета из Челябинска и обратно):

Армения — 34 200 руб.;



Беларусь — 17 000 руб.;



Таджикистан — 34 650 руб.;



Турция — 35 000 руб.;



Узбекистан — 33 400 руб.



Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Ереван, Анталья, Душанбе, Минск и Ташкент.

ИА «Первое областное» подготовило для вас полезную информацию об отпуске в Армении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Грузии.

Напомним, очередной, шестой по счету, этап туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября 2022 года. Старт продаж планируется объявить во второй половине лета.