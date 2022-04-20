Слушаем джаз, смотрим древние храмы и пробуем хоровац в Армении

Редакция ИА «Первое областное» продолжает серию материалов о том, где можно отдохнуть туристу в странах бывшего СССР

В Армению туристы едут за красивыми видами на гору Арарат и озеро Севан, исследованием древних православных монастырей с богатой историей и, конечно, за вкусной едой. Что посмотреть в Армении, как добраться и какие правила въезда в страну сейчас действуют — в рубрике «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».

Страна и столица

Армения — одна из стран Южного Кавказа с населением в почти три миллиона человек. Это самое маленькое по площади постсоветское государство — около 30 тысяч квадратных километров. Для сравнения: Челябинская область занимает 88 тысяч квадратных километров.









Столица Армении — Ереван, один из древнейших городов мира. Когда-то был центром армянского царского домена, где находились почти все столицы древней и средневековой Армении. Сейчас — крупнейший промышленный и экономический центр страны.









Правила въезда и ограничения

В 2022 году в Армению россиянам можно поехать без визы и загранпаспорта, страна открытая и дружественная для наших соотечественников. Без визы в Армении можно находиться не более 180 дней.

Россияне, въезжая в Армению, обязательно должны иметь при себе один из следующих документов на английском или русском языке. Первое — ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Его нужно сделать именно до въезда на территорию Республики Армения. Для тех, кто хочет сделать это по прилёту, ждать результат придется на самоизоляции.

Второе — сертификат, подтверждающий полноценную вакцинацию от коронавируса. Россиянам для въезда в Армению подходит Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, Ковивак.

Что посетить?

Озеро Севан. Местные говорят, что если ты не бывал на Севане и не пробовал рыбу из него, ты не был в Армении! С мая в стране устанавливается теплая погода, но купаться в озере рано — вода в нем всегда холодная. На берегу находится храм Севанаванк, внутри которого сохранились декоративные элементы отделки средневековья. Не забудьте прикупить там лунный камень, который добывают со дня Севана.









Хор Вирап. Древний армянский монастырь, находящийся рядом с границей Турции. Он известен своим местоположением у подножья библейской горы Арарат, на которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа. Кстати, территориально Арарат находится на территории Турции, хоть его многие по-прежнему считают армянским.





Гарни. Эту локацию оценят любители античной архитектуры. Этот языческий храм в Армении, построенный в первом веке нашей эры армянским царем Трдатом. Он находится в красивейшей долине реки Азат, рядом с селом Гарни. Возле храма сохранились остатки древней крепости и царского дворца.





Нораванк. Это монастырский комплекс, построенный в XIII–XIV веках в 122 км от Еревана, на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа близ города Ехегнадзор. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем, на территории которого расположена двухэтажная церковь Сурб Аствацацин с узкими консольными лестницами.





Гюмри. Один из самых колоритных городов Армении, находится в центре Ширакской долины. Здесь можно увидеть национальные армянские традиции в архитектуре и быту местных жителей.



Что попробовать из национальной кухни?

Хоровац. Самое популярное блюдо армянской кухни, которое нужно попробовать каждому туристу. Это шашлык, которым страна славится на весь мир. Блюдо готовят из крупных кусков свинины или баранины. Мясо маринуется в коньяке или вине.

Долма. Холодная закуска, для которой виноградные листочки фаршируют рисом с рубленой говядиной и зеленью. Очень сытное и вкусное блюдо. Вегетарианцам в Армении советуем попробовать пасуц-толму —это овощи, фаршированные смесью бобов и зерновых.

Хариса. Это нечто среднее между супом-пюре и кашей. Готовят харису из разваренной пшеницы (крупы дзавар) с курицей. Перед подачей в блюдо обычно добавляют кусочек сливочного масла.

Хаш. Суп, сваренный из говяжьих ножек и головы. Звучит не слишком аппетитно, но на деле бульон получается вкусным. Некоторые армяне пьют его по утрам перед завтраком, чтобы набраться сил на весь день.

На чем добраться?

Въезд в Армению для иностранных граждан (россиян, белорусов, украинцев и др.) на апрель и май 2022 года по-прежнему открыт как по воздушной, так и по сухопутной границе.

«Армения — одно из открытых сейчас направлений для российских туристов. Популярность у него есть, но цены в этом году не радуют. Например, из Екатеринбурга перелет от 100 тысяч рублей на двоих туда и обратно. Это при том, что годом ранее в это время улететь в Ереван можно было намного дешевле. Чуть дешевле будет вылет из Москвы, поэтому некоторые южноуральцы вылетают в Ереван из столицы», — ответила глава Челябинской ассоциации туристических организаций ИА «Первое областное» Инна Лобода.





Пакетных туров в Армению, которые включали бы в себя перелет, проживание, питание, трансфер и экскурсионную программу, сегодня не так много. Их предлагают далеко не все турагентства. Зато здесь открываются большие перспективы для самостоятельных путешественников.

«Самостоятельно путешествовать по Еревану несложно. Купить авиабилеты, забронировать проживание в отеле. Добраться до центра города из аэропорта можно на автобусе или такси. Брать экскурсии модно у официальных местных туроператоров. А также оставить время для изучения самого Еревана — сходить в оперу или в один из многочисленных джаз-баров. Это музыкальное направление в Армении очень популярно, там очень талантливые джазовые исполнители», — рассказала челябинка Анна, которая недавно побывала в Ереване.

Ранее ИА «Первое областное» подготовило для вас серию материалов о том, как можно отдохнуть в странах СНГ, которые сейчас открыты для туристов: изучить культуру Казахстана, увидеть города Ферганской долины в Узбекистане и отдохнуть в юрте с видом на горы в Киргизии.

