Катаемся на лошадях, ночуем в юрте с видом на горы и едим хошаны в Киргизии

Редакция ИА «Первое областное» продолжает серию материалов о том, где можно отдохнуть туристу в странах бывшего СССР

Киргизия привлекает путешественников прекрасными видами на горы Тянь-Шаня и Памира, древними городами Великого шелкового пути и колоритом Средней Азии. Увидеть все достопримечательности Киргизии невозможно за короткий отпуск. Но посетить несколько красивых мест, познакомиться с национальной кухней и попробовать самобытный отдых в горах у вас получится. Подробнее об этом — в рубрике «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».

Страна и столица

Киргизия — государство на северо-востоке Средней Азии. Его называют «горным раем», который находится между пустынями Узбекистана, степями Казахстана, высокогорьем Таджикистана и равнинами Западного Китая. Через всю территорию Кыргызстана протянулись горы Тянь-Шань и Памир. Поэтому отдых здесь оценят любители горных походов, лыжники и сноубордисты. Лучший период для поездки — поздняя весна и ранняя осень.

Население государства составляет более 6 миллионов человек. Столица — Бишкек. Другие крупные города — Ош, Джалал-Абад, Токмак. Государственный язык — киргизский, но в стране много людей, говорящих на узбекском и таджикском языках. Русский язык является одним из официальных, поэтому с местными туристы смогут найти общий язык. Денежная единица — сом.





Правила въезда и ограничения

Жители России могут посещать Киргизию не только без визы, но и по предъявлении внутреннего паспорта гражданина РФ. При пересечении границы важно получить отметку о прибытии.

С 1 марта 2022 года вступили в силу обновленные правила въезда в Киргизию для иностранцев, в том числе россиян. Для въезда в страну нужен отрицательный результат ПЦР-теста (за последние 72 часа до прибытия в страну) или сертификат вакцинации от коронавируса. Если у вас будут симптомы коронавируса, вас попросят пройти экспресс-тестирование в аэропорту.

Что посетить?

Туристы чаще всего прибывают в Бишкек. В его окрестностях стоит съездить в природный парк «Байтыкская долина», посетить ботанический заказник «Чон-Арык» и покорить вершину Боз-Пельдек с панорамным видом на столицу Киргизии. Недалеко от Бишкека, в селе Камышановка, располагается оздоровительный курорт — лечение там проводят на базе торфяных грязей.

В самобытном городе Ош стоит посетить старинный рынок «Жайма базар». Попробуйте там местные сухофрукты и самсу из тандыра. Здесь же можно купить подарки близким с национальным киргизским колоритом — от ковров до традиционной одежды.





Из города Ош есть различные экскурсионные программы в горы. Можно выбрать многодневные трекинг-туры и конные походы. Из природных достопримечательностей стоит посетить ущелье Карагой в национальном парке Кыргыз-Ата, перевал Чыйырчык, озеро Сары-Челек и национальный парк Кулунатин. В часе езды от южной столицы Киргизии располагается древний город Узген — один из культурно-торговых центров на Великом шелковом пути.

Самый восточный регион Киргизии знаменит озером Иссык-Куль. Оно окружено хребтами горы Тянь-Шань. Здесь находится высочайшая вершина Киргизии — пик Победы. Летом в регион приезжают на пляжный отдых и оздоровление на озере Иссык-Куль.

В последние годы в стране активно развивается джайлоо-туризм — это проживание в юртах кочевников в горах Памира и Тянь-Шаня, пешие и конные прогулки по горам, экологически чистая еда. Туристам предлагают примерить на себя быт чабана, отказавшись на время от всех благ цивилизации и погрузившись в местную культуру кочевников.

Что попробовать из национальной кухни?

Шорпо. Это жирный мясной бульон с овощами, лапшой и зеленью.

Куурдак. Это жареное мясо с картофелем, луком и большим количеством специй.

Хошаны — жаренные в масле пирожки из рубленого фарша, завернутого в тесто.

Казы-карта. Колбаса из конины, часто с казы готовят бешбармак. Это очень калорийная еда, она помогает в суровых климатических условиях жизни и отличается длительным сроком хранения.

Ашлян-фу. Это холодный суп, который готовят из кисло-острого овощного бульона, лагманной лапши и крахмала.

Оромо. Это традиционное киргизское блюдо, основной секрет которого — тонкое тесто. Его раскатывают большим пластом, кладут начинку из картофеля с луком или мясного фарша, сворачивают в рулет и готовят на пару.

Каттама. Это хлеб из дрожжевого теста, выпекаемый на сковороде с большим количеством масла или каймака — жирной сметаны. Часто встречается каттама с луковой начинкой.

Кульчётай. Блюдо представляет собой галушки из яичного теста с луком и кусочками вареного мяса (говядина или баранина), дополнительно подается мясной бульон.

В Киргизии также можно встретить другие известные русскому туристу блюда: плов, лагман, самса, манты и другие.





Как добраться?

В Киргизии работает четыре международных аэропорта: Манас Бишкек, Ош, Иссык-Куль Тамчи, Каракол. Столичный аэропорт Манас находится в 23 километрах от центра города. Из челябинского аэропорта улететь в Ош можно по вторникам в 00:20 авиакомпанией «Уральские авиалинии». Также рейсы организованы из других крупных российских городов.

Стоимость тура из России с Киргизию составляет 50 тысяч рублей с человека, не включая авиаперелет. Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, пустыня Кызылкум — туристов ждет насыщенная программа.

«В эту цену входят: полное экскурсионное обслуживание, встреча и проводы в аэропорту, размещение в отелях 3 или 4* (включен завтрак). Отель нужен только, чтобы переночевать. Весь день, как правило, туристы проводят в разъездах. Предоставляются большие комфортабельные автобусы с кондиционерами и обслуживание русскоговорящих гидов. Дополнительные расходы: сувениры, обеды, ужин», — рассказала ИА «Первое областное» менеджер зарубежного отдела туристической компании «Спутник» Анна Дриботун.

Численность групп обычно составляет 20—25 человек. Также для туристов проводят дегустации плова.





Туроператоры предлагают желающим посмотреть сразу две страны, скомбинировать экскурсионный тур в Узбекистан и Кыргызстан. Правда, бюджетным такое путешествие назвать трудно.

«Можно взять 14-дневный тур по маршруту Великого шелкового пути („Сокровища Шелкового пути“). Посещение в Кыргызстане: Бишкек, Иссык-Куль, музеи и старинные мечети, город Ош. Для туристов проведут мастер-классы по изготовлению традиционных войлочных ковриков. Цена 110 тысяч рублей, отдельно оплачивается перелет», — добавила собеседница.

Отправиться в путешествие в Киргизию можно и самостоятельно. Во-первых, это может быть дешевле: вы сами выберете авиабилеты и варианты проживания. Во-вторых, не будете зависеть от многочисленной группы и составите свой уникальный маршрут по Киргизии. Между городами курсируют автобусы и такси, поэтому добраться до необходимой локации не составит труда.

Ранее мы рассказали вам о достопримечательностях Казахстана и автобусных турах из Челябинска. Напомним, с 11 апреля Россия открыла сухопутную границу с этим государством, что позволит возобновить автобусные туры. В Узбекистан туристы отправляются, чтобы посетить музеи, побывать в пустыне, полюбоваться хлопковыми полями и прикоснуться к историческому наследию империи Тимуридов.

