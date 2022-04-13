Киргизия привлекает путешественников прекрасными видами на горы Тянь-Шаня и Памира, древними городами Великого шелкового пути и колоритом Средней Азии. Увидеть все достопримечательности Киргизии невозможно за короткий отпуск. Но посетить несколько красивых мест, познакомиться с национальной кухней и попробовать самобытный отдых в горах у вас получится. Подробнее об этом — в рубрике «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».

Страна и столица

Киргизия — государство на северо-востоке Средней Азии. Его называют «горным раем», который находится между пустынями Узбекистана, степями Казахстана, высокогорьем Таджикистана и равнинами Западного Китая. Через всю территорию Кыргызстана протянулись горы Тянь-Шань и Памир. Поэтому отдых здесь оценят любители горных походов, лыжники и сноубордисты. Лучший период для поездки — поздняя весна и ранняя осень.

Население государства составляет более 6 миллионов человек. Столица — Бишкек. Другие крупные города — Ош, Джалал-Абад, Токмак. Государственный язык — киргизский, но в стране много людей, говорящих на узбекском и таджикском языках. Русский язык является одним из официальных, поэтому с местными туристы смогут найти общий язык. Денежная единица — сом.

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Правила въезда и ограничения

Жители России могут посещать Киргизию не только без визы, но и по предъявлении внутреннего паспорта гражданина РФ. При пересечении границы важно получить отметку о прибытии.

С 1 марта 2022 года вступили в силу обновленные правила въезда в Киргизию для иностранцев, в том числе россиян. Для въезда в страну нужен отрицательный результат ПЦР-теста (за последние 72 часа до прибытия в страну) или сертификат вакцинации от коронавируса. Если у вас будут симптомы коронавируса, вас попросят пройти экспресс-тестирование в аэропорту.

Что посетить?

Туристы чаще всего прибывают в Бишкек. В его окрестностях стоит съездить в природный парк «Байтыкская долина», посетить ботанический заказник «Чон-Арык» и покорить вершину Боз-Пельдек с панорамным видом на столицу Киргизии. Недалеко от Бишкека, в селе Камышановка, располагается оздоровительный курорт — лечение там проводят на базе торфяных грязей.

В самобытном городе Ош стоит посетить старинный рынок «Жайма базар». Попробуйте там местные сухофрукты и самсу из тандыра. Здесь же можно купить подарки близким с национальным киргизским колоритом — от ковров до традиционной одежды.

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Из города Ош есть различные экскурсионные программы в горы. Можно выбрать многодневные трекинг-туры и конные походы. Из природных достопримечательностей стоит посетить ущелье Карагой в национальном парке Кыргыз-Ата, перевал Чыйырчык, озеро Сары-Челек и национальный парк Кулунатин. В часе езды от южной столицы Киргизии располагается древний город Узген — один из культурно-торговых центров на Великом шелковом пути.

Самый восточный регион Киргизии знаменит озером Иссык-Куль. Оно окружено хребтами горы Тянь-Шань. Здесь находится высочайшая вершина Киргизии — пик Победы. Летом в регион приезжают на пляжный отдых и оздоровление на озере Иссык-Куль.

В последние годы в стране активно развивается джайлоо-туризм — это проживание в юртах кочевников в горах Памира и Тянь-Шаня, пешие и конные прогулки по горам, экологически чистая еда. Туристам предлагают примерить на себя быт чабана, отказавшись на время от всех благ цивилизации и погрузившись в местную культуру кочевников.

Что попробовать из национальной кухни?

Шорпо. Это жирный мясной бульон с овощами, лапшой и зеленью.

Куурдак. Это жареное мясо с картофелем, луком и большим количеством специй. 

Хошаны — жаренные в масле пирожки из рубленого фарша, завернутого в тесто.

Казы-карта. Колбаса из конины, часто с казы готовят бешбармак. Это очень калорийная еда, она помогает в суровых климатических условиях жизни и отличается длительным сроком хранения.

Ашлян-фу. Это холодный суп, который готовят из кисло-острого овощного бульона, лагманной лапши и крахмала.

Оромо. Это традиционное киргизское блюдо, основной секрет которого — тонкое тесто. Его раскатывают большим пластом, кладут начинку из картофеля с луком или мясного фарша, сворачивают в рулет и готовят на пару.

Каттама. Это хлеб из дрожжевого теста, выпекаемый на сковороде с большим количеством масла или каймака — жирной сметаны. Часто встречается каттама с луковой начинкой.

Кульчётай. Блюдо представляет собой галушки из яичного теста с луком и кусочками вареного мяса (говядина или баранина), дополнительно подается мясной бульон.

В Киргизии также можно встретить другие известные русскому туристу блюда: плов, лагман, самса, манты и другие.

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Как добраться?

В Киргизии работает четыре международных аэропорта: Манас Бишкек, Ош, Иссык-Куль Тамчи, Каракол. Столичный аэропорт Манас находится в 23 километрах от центра города. Из челябинского аэропорта улететь в Ош можно по вторникам в 00:20 авиакомпанией «Уральские авиалинии». Также рейсы организованы из других крупных российских городов.

Стоимость тура из России с Киргизию составляет 50 тысяч рублей с человека, не включая авиаперелет. Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, пустыня Кызылкум — туристов ждет насыщенная программа.

«В эту цену входят: полное экскурсионное обслуживание, встреча и проводы в аэропорту, размещение в отелях 3 или 4* (включен завтрак). Отель нужен только, чтобы переночевать. Весь день, как правило, туристы проводят в разъездах. Предоставляются большие комфортабельные автобусы с кондиционерами и обслуживание русскоговорящих гидов. Дополнительные расходы: сувениры, обеды, ужин», — рассказала ИА «Первое областное» менеджер зарубежного отдела туристической компании «Спутник» Анна Дриботун.

Численность групп обычно составляет 20—25 человек. Также для туристов проводят дегустации плова.

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Туроператоры предлагают желающим посмотреть сразу две страны, скомбинировать экскурсионный тур в Узбекистан и Кыргызстан. Правда, бюджетным такое путешествие назвать трудно.

«Можно взять 14-дневный тур по маршруту Великого шелкового пути („Сокровища Шелкового пути“). Посещение в Кыргызстане: Бишкек, Иссык-Куль, музеи и старинные мечети, город Ош. Для туристов проведут мастер-классы по изготовлению традиционных войлочных ковриков. Цена 110 тысяч рублей, отдельно оплачивается перелет», — добавила собеседница.

Отправиться в путешествие в Киргизию можно и самостоятельно. Во-первых, это может быть дешевле: вы сами выберете авиабилеты и варианты проживания. Во-вторых, не будете зависеть от многочисленной группы и составите свой уникальный маршрут по Киргизии. Между городами курсируют автобусы и такси, поэтому добраться до необходимой локации не составит труда.

Ранее мы рассказали вам о достопримечательностях Казахстана и автобусных турах из Челябинска. Напомним, с 11 апреля Россия открыла сухопутную границу с этим государством, что позволит возобновить автобусные туры. В Узбекистан туристы отправляются, чтобы посетить музеи, побывать в пустыне, полюбоваться хлопковыми полями и прикоснуться к историческому наследию империи Тимуридов. 