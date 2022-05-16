Поднимаемся на Памир, купаемся в горных озерах и пробуем маставу в Таджикистане

Редакция ИА «Первое областное» продолжает серию материалов о том, где можно отдохнуть туристу в странах бывшего СССР

Высокогорные озера, водопады, леса, захватывающие дух автомобильные дороги, старинные города, природные заповедники и вкусная еда — все это есть в Таджикистане! Он подходит для тех, кто выбирает активный отдых: здесь можно попробовать свои силы в альпинизме и рафтинге. Любителям истории и археологии тоже будет чем заняться — в стране достаточно исторических памятников. Что посмотреть в Таджикистане, можно ли сейчас посещать республику туристам и как туда добраться — в рубрике «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».





Страна и столица

Таджикистан считается одним из самых древних государств в мире. Граничит с Киргизией и Узбекистаном на западе и севере. Страна не имеет выхода к морю, зато на ее территории насчитывается почти полторы тысячи озер.

Столица — Душанбе, где проживает около 730 тысяч человек. Государственный язык — таджикский, но многие местные говорят по-русски.

Валюта Таджикистана — сомони. Обменять рубли на местные сомони можно в банках крупных городов Таджикистана. Во многих частных магазинах и на рынках можно расплатиться российскими рублями или долларами.





Правила въезда и ограничения

Между Россией и Таджикистаном подписано соглашение о безвизовом режиме при условии, что россияне будут находиться на территории Таджикистана не более 90 дней. Въезд в страну для граждан РФ разрешен, в том числе и с туристическими целями.





Для въезда в Таджикистан необходимо предъявить сертификат о вакцинации (из российских принимается только «Спутник V») или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия.

Что посетить?









Горы Памир («Крыша мира»). Наивысшей точкой является пик Исмоила Сомони, максимальная высота которого составляет 7495 метров, именно поэтому высокогорье и называют «Крышей мира». Для туристов устраивают джип-тур у подножия гор и предлагают горный трекинг.

Худжанд. Один из древнейших городов Центральной Азии (и второй по величине после Душанбе в Таджикистане) стоит на самом берегу реки Сырдарья. Рядом с городом есть и крупное Кайраккумское водохранилище, и знаменитый на всю Ферганскую долину базар «Панчшанбе», и памятники многовековой истории.

Холм Аджина-Тепе. На этом холме находится буддийский храм. За несколько лет раскопок исследователи нашли несколько сотен артефактов: рельефов и фрагментов настенной живописи, скульптур — в том числе и фрагменты гигантской скульптуры Будды. Сегодня скульптура «Будда в нирване» выставлена в Национальном музее древностей Таджикистана в Душанбе.

Таджикистан богат живописными горными озерами, которых в стране около 1450. Самое большое — озеро Каракуль. Считается, что оно образовалось на месте падения метеорита 25 миллионов лет назад. Самое глубокое (до 500 метров) озеро страны — Сарезское, оно возникло в результате мощного землетрясения, произошедшего в 1911 году. Еще одно известное озеро — Искандеркуль, овеянное легендами, связанными с именем Александра Македонского.

Заповедник «Рамит». Он расположен на расстоянии около 80 км от Душанбе. Рядом с заповедником протекает богатая форелью река. Территория заповедника сегодня считается открытой туристической зоной, здесь располагаются гостиницы и кафе. Также на территории «Рамита» находится множество различных оздоровительных лагерей для детей, санаториев и пансионатов.

Что попробовать из национальной кухни?

Самбуса вараки. Это традиционная таджикская закуска — слоеные пирожки с мясом, зеленью или тыквой, приготовленные в тандыре.

«Оши палов». В Азии очень любят плов, но в каждой стране готовят его по-своему. В Таджикистане угро-плов отличается тем, что в него добавляют нут, айву, чеснок. Из специй используют шафран, барбарис, зиру, красный перец, анис.

Мастава. Это густой и наваристый суп с рисом девзира, мясом и овощами. Манту — известное многим горячее блюдо манты с фаршем говядины или баранины с добавлением курдючного сала и тыквы.

Оши тупа. Блюдо напоминает казахский бешбармак и узбекский лагман. В основе — тесто домашнего приготовления и мясной бульон.

Шурбо. Первое блюдо, наваристый и хорошо просоленный бульон. Пилита — это таджикское национальное мучное изделие, похожее на российский «хворост».

Курутоб. Это блюдо сочетает в себе таджикскую лепешку и сухие сырные шарики. Обычно сверху его укрывают нарезанными овощами и свежими травами.

Ширчой. Это соленый чай с молоком, который обычно подают с маслом и хлебом.

Ношхухпа. Сладкий абрикосовый суп, который готовится из кураги.

Как добраться?





Самый удобный и быстрый способ добраться до Таджикистана — это прилететь в его столицу на самолете. В Таджикистане есть четыре аэропорта: Душанбе, Куляб, Курган-Тюбе, Худжанд.

Международный аэропорт Душанбе принимает международные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Алматы, Бишкека, Стамбула, Дубая, Урумчи, Тегерана, Франкфурта-на-Майне и из других крупных городов мира. В столице Таджикистана базируются офисы десятка зарубежных авиакомпаний: Flydubai, Турецких авиалиний, Китайских южных авиалиний, Эйр Астана, Сибирь.

Прямые рейсы по направлению Таджикистан выполняют несколько авиакомпаний: Ural Airlines, Somon Air, S7 Airlines, UTair и Nordwind Airlines. Цены на авиабилеты в одну сторону составят от 14 тысяч рублей из Москвы и Екатеринбурга. Из Челябинска есть вылеты с пересадками в других городах: в Душанбе рейсы выполняет компания «Уральские авиалинии», в Худжанд — S7 Airlines. Стоимость таких билетов с пересадками — от 1 тысячи рублей в одну сторону.

Добраться до Душанбе можно и поездом, но это не очень удобно, дорого и долго. Например, дорога из Москвы займет 4,5 суток. К тому же железная дорога в Таджикистан проходит через Туркменистан, и нужно будет оформлять транзитную визу. Поездка в Таджикистан на автомобиле тоже не лучший вариант, ведь по пути туда придется пересечь несколько границ соседних государств.

Ранее ИА «Первое областное» подготовило для вас серию материалов о том, как можно отдохнуть в странах СНГ, которые сейчас открыты для туристов: изучить культуру Казахстана, увидеть города Ферганской долины в Узбекистане и отдохнуть в юрте с видом на горы в Киргизии. В Армении слушаем джаз, посещаем древние монастыри и пробуем хоровац. В Грузии рассматриваем вершину Казбека, посещаем старинные храмы и угощаемся настоящим грузинским хачапури.

