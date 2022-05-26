Смотрим на китов, гуляем по «кладбищу» кораблей и пробуем морского ежа в Териберке

Рассказываем, какие интересные места можно посетить в Заполярье и как туда добраться

В России есть место, где можно запросто вплотную подойти к Северному Ледовитому океану, увидеть китов и попробовать морских ежей. Для этого стоит отправиться буквально на край земли — в село Териберка, расположенное в Мурманской области на Кольском полуострове. Казалось бы, чем может удивить практически заброшенное в свое время село? Но путешественнику точно будет чем заняться здесь. Как добраться до Териберки и какие места посетить — в материале ИА «Первое областное».





Информация о селе «на краю света»

Териберка находится за полярным кругом, на северо-восточном побережье Кольского полуострова. Зима здесь с начала ноября до конца апреля. Местное лето туристам скорее напомнит весну: средняя температура в июле около +12…+15 градусов.





Более 60 лет назад в селе действовали рыболовецкие хозяйства, молочные фермы, птицефабрики и рыбоперерабатывающие предприятия. Но с годами местные начали покидать Териберку. Сегодня в поселке проживает менее тысячи человек. Само село делится на две части: заброшенную старую и ту, где продолжают проживать местные. Их главным занятием раньше было рыболовство. Но с недавних пор на Териберке развивается туризм, поэтому часть селян готовы работать водителями и гидами.





К слову, интерес к этому месту и его достопримечательностям вырос после того, как в 2014 году село стало местом съемки фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева. В 2015 году Териберка вошла в топ-20 лучших мест для путешествий по версии журнала National Geographic.

Что посмотреть?

Наиболее популярное развлечение туристов здесь — это рыбалка. У местных жителей можно арендовать катер, отправиться исследовать скалистые берега поселка, выйти в Баренцево море и привезти улов: треску, пикшу, палтус, зубатку и другие.

Водопад Малого Батарейского озера — очень живописное место. В засушливые дни ранней весны водопад спокойный и тихий, а когда озеро наполняется водой, ближе к началу лета, — стремительный и бурный. Добраться из Териберки до этого места можно на машине за 20 минут или пешком примерно за час. Если забраться на холм, открывается красивый вид на Баренцево море и Малое Батарейское озеро.





На северной окраине Териберки есть пляж с огромными овальными валунами. Местные жители называют их «драконьими яйцами». Добраться до этого места из центра поселка можно пешком за 40 минут. Также можно договориться с местными о поездке на автомобиле.





Локация, где можно сделать классные фото, — «кладбище» кораблей. Оно возникло на побережье в 1960-е годы, когда прибрежный промысел постепенно сошел на нет, а останки старых кораблей «списали» на берег.





В теплое время года можно отправиться в тундру, чтобы насобирать голубику и морошку, увидеть ягель и карликовую березу. А зимой (с начала декабря и до середины января) здесь можно увидеть северное сияние.





Какие блюда попробовать?

Небольшое село не располагает большим количеством кафе и ресторанов. Но при туристических базах отдыха можно найти рестораны с панорамными окнами и видом на побережье, где в меню — блюда арктической кухни.

Северная кухня — это различные блюда из морепродуктов и оленины. Из лосятины и оленины в Заполярье готовят стейки, бургеры, похлебки и прочие блюда. К стейку из оленины попробуйте добавить брусничный соус.

Морские гребешки, зубатку, семгу, крабы и треску готовят свежевыловленными. Также туристы могут попробовать морского ежа. Купить его в Териберке у местных можно по цене около 400 рублей за килограмм.





На Териберке есть также возможность попробовать ягель, которое можно назвать самым распространенным растением в местной тундре. Если вы, конечно, решитесь отведать лишайник и готовы выложить за него 500 рублей за 10 граммов. Его отваривают во фритюре и солят или, наоборот, подают со сладким соусом. Вкус ягеля для многих покажется диковинным — смесь грибов и водорослей.

Как добраться?

Путь в Териберку лежит через Мурманск, до которого можно долететь на самолете или доехать на поезде. В июне улететь из Челябинска в Мурманск и вернуться обратно можно от 14 тысяч рублей со стыковкой в Москве

Сейчас Мурманск и Териберку связывает автомобильная дорога. Расстояние — 130 километров. Из Мурманска в село курсирует автобус № 241. Время в пути составит около четырех часов. Чтобы кататься по поселку или до локаций, которые находятся рядом с ним, можно пользоваться услугами местных извозчиков.





«Пакетных туров», которые включают в себя перелет, проживание, питание и трансфер от аэропорта и обратно, в Челябинске пока нет. Все туристические маршруты знают местные жители, которые за определенную плату готовы будут провести экскурсию.

Еще один способ — самостоятельно осмотреть все достопримечательности небольшого поселка в Заполярье. Например, челябинская семья Митюговых в 2021 году отправилась в путешествие до Териберки на машине — с ребенком и двумя собаками. Как организовать такую поездку и во сколько она обойдется, ребята рассказали ИА «Первое областное».