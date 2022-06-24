Гуляем по Севкабелю, рассматриваем парадные и пробуем пышки в Петербурге

Рассказываем, какие интересные места можно посетить в культурной столице и как туда добраться

Санкт-Петербург — одно из самых популярных туристических направлений. И даже если вы отправляетесь в Северную столицу не в первый раз, вам все равно будет что посмотреть. Каждый год город открывает новые общественные пространства, выставки, заведения. Чем заняться в Петербурге и как добраться из Челябинска — в обзоре ИА «Первое областное».





Информация о городе

Санкт-Петербург — второй по численности населения город России, который часто называют Северной столицей. Город имеет огромное историческое и культурное наследие, за которое его так полюбили туристы из разных стран мира.

Сюда приезжают, чтобы полюбоваться удивительной архитектурой. Центр города включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также в Санкт-Петербурге находится один из величайших и старейших музеев в мире — Эрмитаж, который включает огромную коллекцию произведений искусства, сокровищ и древностей.





Город, в котором проживает более 5 миллионов человек, разделен на 8 районов. Он известен своими разводными мостами, их в городе около 20 (а всего в городе более 800 мостов). Их разводят в период с 1:00 до 5:00 ночи для прохода больших судов.

Если вы собираетесь в Петербург в ближайшие дни, вы можете увидеть белые ночи. Официально считается, что они длятся с 11 июня по 2 июля, хотя на самом деле ночи в конце мая и начале июля тоже очень светлы.





Что посмотреть?

Классический маршрут для тех, кто посещает город впервые, — это Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор.

Ведь именно в Эрмитаже можно увидеть картины Боттичелли, Рембрандта, Рафаэля, скульптуры Микеланджело. А в Русском музее — такие картины, как «Девятый вал» (Айвазовский), «Витязь на распутье» (Васнецов), «Прогулка» (Шагал), «Любительница абсента» (Пикассо), «Танец» (Матисс) и другие.





Исаакиевский собор — визитная карточка города. В послевоенные годы ему был присвоен статус музея, но церковные службы там до сих пор проводят. Туристы могут подняться на колоннаду и смотровую площадку собора, откуда открывается вид на Невский проспект. Также заслуживают внимание Петергоф, Петропавловская крепость, Кунсткамера, крейсер «Аврора», Спас на Крови, музей Эрарта.





Если любите современные культурно-деловые пространства, отправляйтесь в Севкабель Порт. Раньше здесь был завод «Севкабель»: производство перенесли, а на прежней площадке обустроили общественное пространство. Здесь можно посетить выставку, перекусить и посидеть на зеленой лужайке с видом на Финский залив.





Отдельный вид эстетического удовольствия — это питерские крыши, на которые водят экскурсии, и красивые парадные, попасть в которые можно самостоятельно. Сдаем адресам самых красивых парадных Питера: доходный дом Елисеева (ул. Ломоносова, д. 14), доходный дом Мальцева ( пер. Басков, д. 41), доходный дом графа Елагина (наб. Мойки, д. 83), особняк Устинова (ул. Моховая, д. 3), парадная на Невском пр., 65, парадная на ул. Рубинштейна, 20, парадная на Кузнечном пер., 6.





Что попробовать?

Отправляясь в Санкт-Петербург, не забудьте, что здесь вам предложат не шаурму, а шаверму, не гречку, а гречу, не пончик, а пышку. Этот город вообще отличается самобытными традициями общественного питания. Только здесь, будто бы привет из 90-х, можно встретить чебуречную, бутербродную, рюмочную, хинкальную...

Пожалуй, главная гастрономическая ассоциация с Питером у многих туристов — это пышки. Эти теплые круглые булочки, напоминающие пончик, щедро посыпают сахарной пудрой. Чтобы отведать легендарные пышки, можно заглянуть в «Пышечную» на Большой Конюшенной, 25, которая работает с 1958 года.

Обстановка в зале сохранилась с советских времен. Имейте в виду, «Пышечная» очень популярна и, возможно, придется постоять в очереди. Кроме того, здесь не принимают карты — только наличный расчет.





В питерской шаверме нет капусты и моркови по-корейски, а только огурцы, помидоры и лук. В состав также входит филе курицы, соус с приправами и свежий тонкий лаваш.

Корюшка. Сезон рыбки с огуречным ароматом начинается в середине апреля, а в мае проводится шумный Праздник корюшки. Первый раз он состоялся в 1708 году — почти ровесник самого Петербурга! Стоит попробовать порцию жареной корюшки в одном из многочисленных кафе города.

Торт «Ленинградский». Десерт был создан в шестидесятых и быстро стал хитом на территории всего Союза. Ленинградские кондитеры пошли на эксперимент и использовали не бисквит, как было принято в те времена, а песочное тесто, пропитанное кремом «Шарлотт». Классическую версию торта можно найти в «Ленинградских булочных» на улице Восстания.

Кура и греча — популярный дуэт петербургской гастрономии. Местные придумали блюдо, в котором есть оба этих ингредиента, — гречаники. Они представляют собой котлеты небольшого размера. Гречаники стали лидерами проекта «Петербургская кухня», где местные жители делились любимыми семейными рецептами. Купить блюдо можно в многочисленных точках общепита.

Как добраться?

Самый простой способ добраться из Челябинска в Санкт-Петербург — это авиасообщение. С 1 июля 2022 года группа «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в культурную столицу из международного аэропорта им. И. В. Курчатова. Полетная программа запланирована до 30 сентября.

Сейчас вылететь из Челябинска в Северную столицу России можно утром в 06:15 (прибытие рейса в Санкт-Петербург в 07:15), днем в 14:30 (прибытие в 15:30). Также появится возможность улететь вечером в 18:40 (прибытие в 19:50).

Расписание на вылет из Санкт-Петербурга: ночной рейс — вылет в 00:30, прибытие в Челябинск в 05:25; утренний рейс — вылет в 08:45, прибытие в 13:30; дневной рейс — вылет в 12:40, прибытие в Челябинск в 17:40. Стоимость билетов в одну сторону на лето сейчас составляет от 3100 рублей.





Кроме «России» в Северную столицу также выполняют утренние рейсы авиакомпании «Победа» и «Смартавиа». Таким образом, с июля на линии Челябинск — Санкт-Петербург 5 ежедневных рейсов.

Еще один способ — поезд. Время в пути составит сутки и 17 часов. Плацкарт — от 5800 рублей, купе — 7100. Кроме того, некоторые челябинские туристические агентства предлагают автобусные туры в Санкт-Петербург, которые включают в себя трансфер, питание, проживание и экскурсионную программу.

Раньше туристы, отправляясь в Петербург, могли добраться и до Финляндии (нужна виза шенген). Добраться до Хельсинки можно на пароме или автомобиле. С 1 июля Финляндия отменила ковидные ограничения на въезд туристов из третьих стран и возобновила выдачу турвиз гражданам РФ.





Но попасть в страну из России туристам пока все равно проблематично. С марта 2020 года Россия ограничила движение через границу с финнами, эта мера действует до сих пор. Для выезда из РФ в Финляндию наземным транспортом необходимы веские основания.

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