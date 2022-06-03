Гуляем по Кремлю, посещаем Кул‑Шариф и пробуем эчпочмак в Казани

Рассказываем, какие интересные места можно посетить в столице Татарстана и как туда добраться

Город с богатейшей историей, удивительной архитектурой и вкусной национальной кухней. Конечно, это все про Казань, которая пользуется особой популярностью у южноуральских туристов. Многие отправляются в столицу Татарстана, чтобы увидеть красивые мечети, погулять по историческим кварталам и узнать легенды старого города. Какие достопримечательности обязательно стоит посетить и как добраться до Казани — в материале ИА «Первое областное».





Информация о республике

Казань — столица Республики Татарстан, как еще ее называют, «третья столица России» после Москвы и Санкт-Петербурга. Город многонациональный, здесь живут представители 115 национальностей, а численность населения — более 1,2 миллиона человек.

В городе, основанном более тысячи лет назад, сохранилось много объектов культурного наследия, на которые приезжают посмотреть туристы. Казанский кремль, например, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Казань — крупный научный центр России. Здесь открыто более двух десятков высших учебных заведений, в том числе Казанский федеральный университет. Город сохраняет свои культурные и национальные традиции. В столице республики регулярно проводятся различные мероприятия и фестивали не только российского, но и международного уровня.





Что посмотреть?

Казанский кремль — самая известная достопримечательность столицы Татарстана. Каждый год его посещает не менее 3 миллионов туристов. История крепости началась в X веке, с тех пор она несколько раз восстанавливалась и расширялась. На территории Кремля находится много исторических достопримечательностей.





Башня Сююмбике — это сторожевая башня Казанского кремля. Местные дали ей название в честь известной правительницы Казанского ханства. Сооружение прозвали татарской Пизанской башней из-за ее наклона. Почему она начала клониться, никто не знает. Это могло произойти в результате строительной ошибки, усадки фундамента, расположения на холме или из-за подземных движений.





Мечеть Кул-Шариф — это не только храм, но еще и музей, рассказывающий об истории ислама на территории Поволжья. Величественное здание поражает своей отделкой и внутренним убранством: ковры — подарок от иранцев, лепнина, витражи и пятитонная люстра сделаны в Чехии. А вот гранит и мрамор для строительства мечети привезли специально с Урала.





Улица Баумана — исторический центр города, где сосредоточены десятки достопримечательностей. Здесь находятся Богоявленский собор XVIII века, дома известных купцов, драматический театр, много памятников и музеи. Как и полагается главной туристической улице, на ней находится много заведений, где можно попробовать блюда татарской кухни.

ЗАГС «Чаша», или, как его иначе называют, центр семьи «Казан», — тоже популярное среди туристов место. Своим названием здание обязано оригинальной форме, которая напоминает чашу. Обязательно поднимитесь на смотровую площадку, чтобы с высоты 32 метров посмотреть на город и реку Казанку. Здания, которые также интересны своей архитектурой, — театр кукол «Экият» и Дворец земледельцев.





Старо-Татарская слобода — историческая улица, одним из знаковых мест на ней являются мечеть Аль-Марджани и Дом Шамиля. Еще одно колоритное место — деревня Туган Авылым. Исторической ценности этот комплекс не представляет, так как все здания построены в этом столетии. Но в деревне представлен быт татарских народов: различные ремесленные мастерские, аккуратные домики, колодцы, ульи, мельницы.





Чтобы полюбоваться красотой знаменитого Тадж-Махала, не обязательно ехать в Индию. В 83 км от Казани в городе Болгар находится Белая мечеть, похожая на архитектурный шедевр Агры. Добраться до Болгара можно на рейсовом автобусе или в составе туристической группы.





Что попробовать?

Кыстыбый. Это тонкая лепешка из пресного теста с начинкой (чаще всего картофельное пюре), сложенная пополам и обжаренная с двух сторон.

Эчпочмак — пирожки в форме треугольника из дрожжевого теста с начинкой из баранины или говядины (иногда из курицы) с картошкой и луком. В Казани проводят гастрономические экскурсии, где туристы могут посетить мастер-класс по приготовлению этой национальной выпечки.

Перемеч — жареный пирожок из тонкого теста с фаршем внутри. Внешне он немного похож на пончик, по содержанию напоминает известный всем беляш. Зур бэлиш — еще один вид татарской выпечки, похожий на перемеч, но готовится крупным пирогом, похожим на каравай. Начинку готовят из фарша с картошкой, луком, специями.





Азу — это традиционное мясное блюдо, рагу из мяса с овощами. Главный ингредиент — баранина или говядина. Мясо для азу по-татарски тушат в остром соусе с помидорами, луком, картошкой, иногда солеными огурчиками.

Баурсак — традиционная татарская выпечка, которую в Казани принято подавать к чаю. Напоминает пончики, так как жарятся пирожки во фритюре.

Чак-чак. Самый узнаваемый символ национальной кухни Татарстана. Тесто для него готовят во фритюре, а затем поливают медовой пропиткой.





Как добраться?

Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая — один из крупнейших в стране. Из Челябинска авиакомпания Red Wings выполняет прямые рейсы в столицу Татарстана. В июне билет в одну сторону обойдется от 5 тысяч рублей. Время в пути составит 1 час 35 минут.

Поездка на поезде из Челябинска до Казани займет примерно 21 ч 21 мин. Для этого нужно выбрать рейс «Челябинск — Москва». Обычно поезд выполняет 6 рейсов в неделю, но расписание на выходные и праздничные дни может измениться, уточняйте заранее. Стоимость поездки составит от 2800 на человека в одну сторону.

Кроме того, в Казань из Челябинска можно отправиться на автомобиле (расстояние между городами — более 770 км), на междугороднем автобусе или в составе экскурсионной группы. Стоимость организованной поездки с проживанием, питанием и услугами гида обойдется в 6,5 тысячи рублей и выше — в зависимости от условий компании, в которой вы будете приобретать тур.

«Этой весной купить туры по России можно было по программе кешбэка, и многие челябинцы охотно приобретали туры в Казань: стоимость авиабилета, а также цены на поезд и автобус демократичные. Кроме того, в мае открылась навигация и из Казани можно отправиться в круиз по Волге», — рассказала глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.





Напомним, что очередной, шестой по счету, этап туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября 2022 года. Продажи туров по нему стартуют этим летом.

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