Какой патриотический маршрут посетить туристам в Волгограде?

Журналист ИА «Первое областное» — о самых значимых местах города‑героя

В России пользуются спросом различные туристические туры: экскурсионные, гастрономические, оздоровительные и так далее. Не так популярны туры патриотические, а ведь такие тематические поездки несут особые эмоции.

Наша страна пережила Великую Отечественную войну, и почти в каждой семье были погибшие или те, кто вернулись с фронта живыми героями. Самые ожесточенные бои шли в Сталинграде (ныне Волгоград). Журналист ИА «Первое областное» посетила город-герой, чтобы рассказать, зачем нужно отправиться в патриотический тур и какие места боевой славы обязательно нужно увидеть каждому.





Оборона города 200 дней и ночей

Мы привыкли к популярным экскурсионным турам. Например, в Казани обязательно нужно посетить мечеть «Кул-Шариф», а в Санкт-Петербурге — Эрмитаж, Русский музей и Казанский собор. Но есть города, которые, к сожалению, прославились не только архитектурой и достопримечательностями, но и своей печальной историей.

Сталинград держал оборону 200 дней и ночей — с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го. Само слово «Сталинград» стало синонимом победы. Битва на Волге вдохновляла миллионы людей в оккупированных странах на мощное сопротивление. В период битвы немцы и их союзники потеряли около 1,5 миллиона человек, потери Красной армии составили 1 129 619 человек. Число погибших мирных жителей города невозможно установить даже приблизительно, но счет идет не менее чем на десятки тысяч.





Значит, только по официальным источникам человеческие потери составили более 2,6 миллиона человек. Только вдумайтесь в эту цифру: это вдвое больше, чем население Челябинска! И если сравнить эту цифру с площадью города, в голове не укладывается: где же их всех захоронили? Весь город словно стоит на костях погибших солдат.

Захоронения, в том числе братские могилы, мы увидели позже, когда отправились в село Россошка и на Мамаев курган. А теперь подробнее о маршруте патриотического тура, в который отправились журналисты Челябинской области, в том числе корреспондент ИА «Первое областное».





Каждая улица — дань памяти героям

Проезжая по улицам Волгограда, обращаешь внимание на многочисленные памятники, посвященные Сталинградской битве. Почти в каждом сквере есть мемориал или скульптура, напоминающая об историческом прошлом города-героя.





Кажется, что каждая улица названа в честь участников битвы — улица Василия Чуйкова (маршал), Константина Рокоссовского (маршал), Гули Королевой (героически погибший санинструктор), Михаила Паникахи (героически погибший матрос). И даже в честь целой армии солдат — в Волгограде, например, есть улица 64-й Армии.

Сейчас по улицам Волгограда гуляют туристы, пенсионеры сидят в скверах, на набережной гуляет молодежь. За пару дней мы встретили несколько свадеб — пары здесь катаются по городу на ретроавтомобилях.





Не верится, что в послевоенные годы город восстановили практически из руин. Никто представить не мог, что это возможно сделать. Властям предлагали сохранить уничтоженные во время бомбежек здания нетронутыми, как памятник под открытым небом, а рядом отстроить новый город. Но Сталинград, который удалось отстоять ценой стольких жизней, решили восстанавливать.

Руины мельницы и дом Павлова

О том, во что превратился весь город в 1942 году, напоминает разрушенное здание мельницы из красного кирпича на берегу Волги. Это первая точка маршрута, где нужно побывать.





Позже рядом с руинами отстроили здание музея, где в мельчайших подробностях представлена панорама Сталинградской битвы. Уникальный льняной холст весом около тонны, на котором изображены героические моменты битвы, натянут по кругу купола музея.





Хочется разглядывать каждый военный эпизод, изображенный художниками. Гид в это время рассказывает о героических подвигах Михаила Паникахи, Гули Королевой, южноуральского снайпера Василия Зайцева и других.





В музее «Сталинградская битва» можно провести несколько часов: у него богатая коллекция экспонатов — от формы немецких и советских солдат до военной техники.





С помощью мультимедиа в музее удалось восстановить события 23 августа 1942 года — это дата, которая имеет большое значение для всех волгоградцев. На большом 3D-проекторе можно увидеть картину, как с нацистских самолетов бомбы начали скидывать на жилые дома. Через несколько дней весь город превратился в пепелище.

Но за каждый уцелевший дом, где оставались люди, шли ожесточенные бои. Пример тому — дом Павлова. Он находится прямо напротив руин мельницы.

В сентябре 1942 года несколько советских разведчиков заняли жилое здание в центре города. Солдаты действовали под руководством сержанта Якова Павлова (именем которого затем и назвали этот памятный дом).

Здание, в подвале которого в тот момент укрывались мирные жители, стал стратегическим пунктом, из него вели наблюдение за противником. На протяжении 58 дней оборону держали 25 советских солдат. Сейчас это заново отстроенное жилое здание, о бывших военных действиях напоминает лишь мемориальная стена.

Штаб в подвале универмага, где пленили Паулюса

Еще одно место, о котором может рассказать, пожалуй, каждый житель Волгограда, — Центральный универмаг. Это место настолько связано с военной историей города, что, пожалуй, больше ассоциируется у волгоградцев со Сталинградской битвой, чем с товарами и покупками.





В январе 1943-го, когда Сталинградская битва близилась к завершению, в подвале здания расположился штаб гитлеровской армии. Пробыл он там всего несколько дней — до пленения фельдмаршала Фридриха Паулюса. В послевоенные годы универмаг был восстановлен.





Любой желающий может посетить музей «Память», который сейчас находится в подвале этого магазина. Гид расскажет о том, что именно здесь был подписан акт о капитуляции южной части окруженных под Сталинградом немецких войск, и покажет личную комнату фельдмаршала Фридриха Паулюса.





Мемориальный комплекс Мамаев курган

Следующая точка маршрута — самая известная достопримечательность Волгограда. Сюда приходят, чтобы отдать дань памяти защитникам Великой Отечественной. Именно здесь шли самые тяжелые и кровопролитные бои. Об этом месте невозможно рассказать в нескольких предложениях, его должен увидеть каждый своими глазами. Здесь царит особая атмосфера и звенящая тишина…





На территории комплекса находится площадь Стоявших Насмерть; площадь Героев; грот с неугасающим огнем и списками погибших; площадь с монументом скорбящей матери и «озером слез» и, конечно, монумент «Родина-мать зовет!» (одна из самых высоких статуй мира).





Кстати, ранее отмечалось, что тема меча связывает монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске с ансамблем на Мамаевом кургане в Волгограде и памятником в Трептов-парке в Берлине («Воин-освободитель»).





«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они?» — эта цитата Гроссмана выгравирована крупными буквами на площади Героев. Она пробирает до мурашек. Ответ находится уже через несколько метров, когда оказываешься в Зале воинской славы, где размещены таблички с именами всех погибших.





Атмосфера здесь торжественна и печальна. В центре — мраморная фигура в виде огромной руки с факелом. Пространство освещает Вечный огонь. А наверху увековечена надпись, которая, на мой взгляд, логически продолжает цитату на площади Героев: «Мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед священной Матерью-Родиной».





Каждое из описанных выше памятных мест заслуживает отдельного рассказа. Мы попытались назвать основные достопримечательности города, чтобы показать, что в Волгограде есть места, которые должен увидеть каждый.





Мы должны знать и помнить, какой кровью досталась победа над фашизмом нашим предкам, и не дать забыть об этом нашим детям и внукам.





Патриотический тур организовал Союз журналистов Челябинской области при поддержке партнеров: АО «Областное телевидение», генеральный директор О. В. Гербер, Ассоциация городских и районных газет Челябинской области «Пресса», председатель С. А. Ушакова.

