Катаемся по Сулакскому каньону, поднимаемся в горные аулы и пробуем хинкал в Дагестане

Журналист ИА «Первое областное» — об одном из самых популярных туристических направлений этого сезона

Высоко-высоко в горах… Как-то так мне хочется начать свой рассказ про поездку в Дагестан. Одни знакомые, узнав, куда я направляюсь, удивлялись: что там смотреть? Да и про безопасность в этой республике до сих пор ходят легенды. На самом деле последние три года Дагестан активно начал развивать туризм. И даже хорошо, что это произошло недавно, — есть шанс увидеть практически нетронутую природу этих мест.

Наши соотечественники в период пандемии потянулись изучать российские красоты, а Дагестану точно есть чем похвастать: высокие горы, бирюзовые реки, каньоны, водопады, пляжи, своя «пустыня» и даже «рисовые поля», как на Бали… В этом году тренд на внутренний туризм сохраняется, а Ростуризм запустил в Дагестан чартеры с «пакетными» турами. Поэтому делюсь самыми красивыми локациями Дагестана и другой полезной информацией.





Информация о регионе

Дагестан — самый южный регион России и самый крупный в Северо-Кавказском федеральном округе. Территория республики простирается от побережья Каспийского моря до снежных вершин Большого Кавказа.

Дагестан славится тем, что это самый многонациональный российский регион, который населяют более 60 народностей, а разговаривают они почти на 30 языках. К слову, русский язык местные хорошо знают, поэтому туристу общаться здесь будет нетрудно.









Столица Дагестана — Махачкала, находится на побережье Каспийского моря. Но здесь располагается порт, поэтому, если вы предпочитаете пляжный отдых (а он тут тоже есть), лучше остановить свой выбор на таких городах, как Каспийск или Избербаш.

За историческими достопримечательностями отправляйтесь в Дербент, который находится в 120 км от столицы. Если вы ищете уединения и хотите пожить на природе, в горных районах туристов готовы разместить в гостевых домах.









Что посмотреть?

В самой Махачкале нет живописных видов, за ними нужно отправляться за город. Хотите насладиться видами, от которых закружится голова? Тогда отправляйтесь в высокогорное село Гоор. Там есть излюбленное туристами место для фото — дагестанский «язык тролля». Даже те, кто боялись высоты, осмелились присесть на этот выступ над пропастью.





Здесь же сохранился комплекс оборонительных башен 17-го века, туристы могут в них заглянуть. Сюда нужно приехать, чтобы увидеть развалы древнего аула, послушать местные легенды и увидеть виды, от которых захватывает дух.





Еще одно известное место в Дагестане — это Сулакский каньон. Сперва загляните на смотровую площадку, откуда его видно как на ладони. Затем на джипах можно добраться до катеров и взять прогулку по реке Сулак с видами на каньоны. Вода в реке ярко-бирюзового цвета. По дороге можно заметить горные водопады. Но вы скорее промокнете не от них, а от брызг воды, когда «капитан» решит прокатить вас по каньону с ветерком.





Аул-призрак Гамсутль — красивое место с историей, его прозвали «российским Мачу-Пикчу». Приготовьтесь, что до него предстоит часовой пеший поход. Но тем, кто все же достигнет цели, откроется живописная панорама гор и лугов. Много лет назад село на вершине скалы было надежно защищено от врагов. Но со временем оно опустело и стало достопримечательностью для туристов.





Между Махачкалой и Дербентом курсирует электричка, поэтому добраться из столицы республики до одного из самых старых городов России можно за 2 часа 20 минут. В Дербенте обязательно посетите крепость Нарын-Кала. С нее открывается вид на весь город и Каспийское море. Внимания также заслуживает старинная мечеть, во дворе которой растет 800-летний платан, армянская церковь, действующий хамам 17-го века.





Недалеко от Дербента (добраться можно на такси), на берегу моря, можно увидеть «каспийского монстра». Так называют советский ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь». Это уникальный экспонат, аналогов которому нет во всем мире.





Корабль-самолет был построен в 1980-х годах на опытном заводе «Волга» и числился в 236-м дивизионе экранопланов Каспийской флотилии. Сейчас он списан и законсервирован, но посмотреть на него совершенно бесплатно пока может любой желающий. Рядом уже начали возводить музей, где экраноплан станет главным экспонатом.

Если у вас останется время, можно выделить один день для поездки в соседний регион — Чечню. В Грозном можно подняться на смотровую площадку «Грозный Сити», побывать в красивейших мечетях и прогуляться по проспекту Путина.

Какие блюда попробовать?

Чуду. В какое заведение Дагестана вы бы ни пришли, в меню вы обязательно найдете лепешку чуду. Она бывает с разными начинками: творогом, зеленью, мясом, сыром и мой фаворит — с тыквой.

Хинкал. В республике шутят, что местную девушку не возьмут замуж, если она не умеет готовить самое известное дагестанское блюдо — хинкал. Внешне он напоминает выпечку, но готовится из теста, похожее на пельменное. Хинкал подается к столу с мясным бульоном и томатно-чесночным соусом, отдельно приносят кусочки мяса.

Курзе. Мне это блюдо напомнило наши вареники, только вдвое меньше по размеру. Курзе подается с разными соусами, начинки также можно выбрать: с мясом, творогом, зеленью.





Горский суп. Это похлебка, которую очень любят сами местные и охотно предлагают ее туристам. В нее добавляют фасоль, нут, чечевицу, овощи и сушеную колбасу.

Урбеч. Известная дагестанская ореховая паста. Готовится из арахиса, фундука, миндальных косточек, тыквенных семечек и так далее. Урбеч здесь добавляют в каши, десерты, мороженое и даже в кофе.





Как добраться?

Из аэропорта Челябинска в Махачкалу отправляется прямой рейс. В мае стоимость авиабилетов между городами составляет от 15 тысяч рублей в обе стороны. Из аэропорта до своего отеля добраться можно на такси, стоимость поездки составит около 500 рублей.





Если вы готовы провести в дороге более двух суток — добраться до столицы Дагестана можно и на поезде. Место в плацкарте обойдется в 4 тысячи рублей, в купе — в 8 тысяч рублей.

Ростуризм объявил, что из российских регионов в Дагестан в мае стартовали чартеры. Это значит, что туристам предлагают готовый тур, который включает в себя перелет, трансфер из аэропорта и обратно, проживание в гостинице и экскурсионную программу в сопровождении гидов.

Самостоятельные путешественники, отправляясь в Дагестан, могут взять экскурсии у местных туристических компаний, которые организуют индивидуальные и групповые туры по всем знаковым местам республики.