Рассматриваем вершину Казбека, посещаем старинные храмы и пробуем хачапури в Грузии

Редакция ИА «Первое областное» продолжает серию материалов о том, где можно отдохнуть туристу в странах бывшего СССР

Грузия — это удивительно живописная страна с богатой историей и культурой. Она славится своей вкусной кухней, ведь не зря популярны туда астрономические туры. Путешественники приезжают сюда, чтобы увидеть красивые горные пейзажи, посетить древние города, монастыри и церкви, отдохнуть на курортах Черного моря. Что посмотреть в Грузии, можно ли сейчас посещать республику туристам и как туда добраться — в рубрике «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».





Страна и столица

Грузия — государство в юго-западной части Кавказа. Это небольшая страна в Закавказье на восточном побережье Черного моря. Грузия граничит с Россией на севере и востоке, с Турцией и Арменией на юге, с Азербайджаном на юго-востоке. Грузия — парламентская республика, столица — Тбилиси.

Официальный язык — грузинский. Более 80 процентов населения исповедует православие. Валюта — грузинский лари. Виза россиянам для посещения Грузии не нужна. В республике имеется три памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лучшее время для посещения — май-июнь и сентябрь. В это время обычно отличная погода и не так много туристов, как в середине лета. На черноморские курорты Грузии лучше ехать с июля по октябрь.





Правила въезда и ограничения

Российские туристы, прибывшие в Грузию, обязаны пройти ПЦР-тестирование на пропускном пункте и соблюдать самоизоляцию 24 часа за свой счет. Если результат теста будет отрицательным, пассажир обязан в течение следующих 12 дней каждые 72 часа проводить ПЦР-тестирование или уйти на 8-дневный карантин. При выходе с карантина придется снова сдать тест на коронавирус. Тестирование и карантин проводятся за свой счет.

Для въезда в страну потребуется сертификат о прохождении полного курса вакцинации (подходит любая двухкомпонентная вакцина) или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки. Также на третий день после въезда на территорию Грузии невакцинированным гражданам необходимо пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет.

Детям до 10 лет ПЦР-тест для въезда в Грузию и на третий день после прибытия не нужен. Не позже чем за 48 часов до прибытия в Грузию нужно заполнить специальную форму на сайте.

Что посетить?

В Тбилиси туристу будет интересно посмотреть на Абанотубани — это тбилисские сернистые источники, которые известны еще с XVI века. Со временем подземные ключи накрыли каменными куполами, выполненными в арабском стиле. Целебные источники превратили в оздоровительные бани.

Крепость Нарикала на горе Мцатминда — также один из старейших символов города. Сама крепость уцелела не полностью, зато на ее территории реконструировали храм Святого Николая, построенный в XII веке.





Проспект Руставели — это тбилисский Невский: с утра до вечера здесь всегда многолюдно. Вдоль проспекта высятся дома различной архитектуры, располагаются кофейни и другие заведения и находятся здания театра и оперы.





Собор Цминда Самеба — это кафедральный собор Пресвятой Троицы, самый высокий храм страны и национальный символ современной Грузии.





Гуляя по центру Тбилиси, вы обязательно обратите внимание на 156-метровый висячий Мост мира через реку Куру. Он соединяет Старый город с районами современного Тбилиси. По вечерам конструкция подсвечивается разными огнями.

Главные достопримечательности города Мцхеты — древние христианские храмы и православные святыни. Грузинская православная церковь объявила Мцхету священным городом. Сюда приезжают многочисленные паломники.





Казбек — одна из крупнейших вершин Грузии и Кавказа. Это потухший вулкан, который извергался 800 миллионов лет назад, он имеет высоту 5033 метра. Многие отправляются в Грузию именно для того, чтобы увидеть эту мощь гор своими глазами. Кстати, северная часть Казбека находится в российской Северной Осетии и также пользуется популярностью у туристов.









Что попробовать из национальной кухни?

Хачапури. Побывать в Грузии и не отведать хачапури просто невозможно. Не путать: по-аджарски — это лодочка из теста с сыром и яйцом по центру, а по-имеретински — это круглая закрытая лепешка с сыром внутри.

Хинкали. Грузинское блюдо, по форме и содержанию напоминающее пельмени: тесто, мясо (а иногда сыр) и зелень. Есть хинкали нужно исключительно руками, держа за хвостики.

Бадриджани. Одна из самых любимых закусок туристов — рулетики из баклажанов. Начинка может отличаться, но в ней обязательно содержится сыр и грецкий орех.

Пхали. Это яркая закуска в виде шариков, ингредиентом для которых может выступать практически любой овощ или трава, самые популярные — свекла и шпинат. Подается как гарнир к мясным блюдам или как закуска.

Долма. Еще одна закуска из виноградного листа, который фаршируют мясом, рисом и специями. В Грузии подается с чесночным соусом из мацони. Вообще это традиционное блюдо армянской кухни, но в Грузии долму любят и вкусно готовят.

Чашушули. Традиционное грузинское блюдо — тушенная с луком и перцем телятина.

Чакапули. Мясо, чаще всего баранина, тушенное с зеленью и специями. В качестве добавок используют кислые сливы, кинзу, эстрагон.





На чем добраться?

Запрета посещать Грузию для российских туристов нет, но попасть туда с сейчас не так просто, как раньше. С 8 июля 2019 года авиасообщение между Россией и Грузией закрыто. Добираться до Тбилиси стало сложнее, но варианты у туристов все же есть. Например, попасть туда через третьи страны: основные авиахабы — Стамбул, Баку, Гюмри, Минск и европейские города.

Самый простой и бюджетный способ попасть в Грузию в ближайшее время — купить билеты на рейс в армянский город Гюмри. Оттуда всего 50 км до Грузии, доехать можно на маршрутке или поезде.

Еще один вариант — перелет через Турцию. Он обойдется дороже, чем перелет из Армении, но займет меньше времени: вам нужно будет совершать только авиаперелеты. В Стамбул и Анталью есть рейсы из разных городов России, а уже оттуда — прямые рейсы в Тбилиси. Из Стамбула также есть рейсы в Батуми.

ИА «Первое областное» изучило стоимость билетов по данному направлению. Так, билет на рейс Стамбул — Тбилиси сейчас стоит от 18 167 рублей туда и обратно. В мае стоимость такого перелета — от 15 566 рублей. Дополнительно нужно купить билеты из России в Турцию. Стоимость билета до Тбилиси из Еревана сейчас составляет от 5 509 рублей.

А вот готовых экскурсионных туров из России в Грузию пока нет.

«Сами экскурсионные туры, конечно, никуда не исчезали, но их можно купить только у местных туроператоров. То есть, добравшись до городов Грузии или Армении, туристы могут самостоятельно воспользоваться предложениями местных официальных гидов или изучать достопримечательности самостоятельно», — рассказал ИА «Первое областное» директор туркомпании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

Ранее ИА «Первое областное» подготовило для вас серию материалов о том, как можно отдохнуть в странах СНГ, которые сейчас открыты для туристов: изучить культуру Казахстана, увидеть города Ферганской долины в Узбекистане и отдохнуть в юрте с видом на горы в Киргизии. В Армении слушаем джаз, посещаем древние монастыри и пробуем хоровац.

