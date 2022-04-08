Едим плов и путешествуем по Ферганской долине в Узбекистане

Редакция ИА «Первое областное» продолжает серию материалов о том, где можно отдохнуть туристу в странах бывшего СССР

Узбекистан — государство в Средней Азии с богатым историческим наследием, древними культурными традициями и особенным архитектурным обликом. Туристы приезжают сюда посетить музеи, побывать в пустыне, полюбоваться хлопковыми полями и прикоснуться к историческому наследию империи Тимуридов. Что посмотреть в Узбекистане и — в рубрике «Страны бывшего СССР: где отдохнуть туристу?».

Страна и столица

Узбекистан находится в самом сердце Центральной Азии, между реками Сырдарья и Амударья. Граничит с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Туркменистаном. Почти две трети страны занимают степи и пустыни, оставшаяся часть — горы, долины и оазисы.

Население страны — порядка 33 миллионов человек. Столица Узбекистана — Ташкент, город с населением около 2,5 миллиона человек. Государственный язык — узбекский. Но 80 процентов местных жителей знают русский, поэтому языковой барьер путешественнику не помешает. Теплая погода в республике устанавливается в мае и продолжается до середины октября.

Денежная единица — узбекский сум. В городах есть обменные пункты, где можно обменять валюту, в том числе российские рубли, по действующему курсу.

Правила въезда и ограничения

Для россиян визит в Узбекистан безвизовый. В отличие от Таджикистана и Кыргызстана, которые можно посетить по внутреннему паспорту РФ, для путешествий по Узбекистану необходим действующий заграничный паспорт. Без оформления визы на территории страны можно находиться до 60 дней.

При поездке в Узбекистан важно знать о регистрации путешествующих. В течение трех рабочих дней после пересечения границы необходимо зарегистрироваться по месту пребывания. В отеле вам выдадут талон, подтверждающий факт, что вы здесь проживаете. Его желательно сохранить до прохождения пограничного контроля по возвращении домой.

Узбекистан с 16 марта облегчил условия въезда для вакцинированных туристов. Если у вас есть сертификат вакцинации от COVID-19, сдавать ПЦР-тест для въезда в страну вам не потребуется. Государство признает российскую вакцину «Спутник V».

Туристам без вакцины необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста (с электронным QR-кодом), сделанного не менее чем за 72 часа до прибытия в Узбекистан. В случае если нет ни того, ни другого документа, нужно будет сдать экспресс-тест при пересечении границы.

Что посетить?

Бухара — настоящий город-музей. Древние мечети, цитадели, мавзолеи, медресе, монументы — всё это можно посещать, прогуливаясь по городу. Когда-то через Бухару пролегал Великий шелковый путь. Крепость Арк в Бухаре — это одна из древнейших построек города. Вплоть до начала XX века крепость была резиденцией местных правителей. Также в Бухаре посмотрите минарет и мечеть Калян, мавзолей Саманидов, некрополь Шахи-Зинда.

Хива — еще один город, много веков назад располагавшийся на Великом шелковом пути, он внесен в список ЮНЕСКО. В старой части города Ичан-Кала сохранилось около 60 памятников истории, в том числе цитадель, дворцы, мечети, минареты и мавзолеи. За пределами старого города, обнесенного стеной, находится другая древняя часть — Дишан-Кала, где располагались жилые постройки и торговые ряды. В Самарканде туристу будет интересно посмотреть площадь Регистан, которая существует более шести веков, и мечеть Биби-Ханум — священный памятник XV века.

Узбекистан богат и природными достопримечательностями. Чарвакское водохранилище — место, где стоит побывать туристу. На дальнем фоне красуются зубцы гор Тянь-Шаня. Здесь активно развивается курортная инфраструктура: на побережье сегодня работают лучшие отели Узбекистана, летние лагеря, пансионаты и турбазы.

Между реками Амударья и Сырдарья располагается великая пустыня Азии — Кызылкум. Горы Чимган — это не только красивая природа, живописные склоны, поросшие реликтовыми зарослями, долины и ущелья с чистейшими горными реками. Это еще и популярная туристическая зона, где процветает горнолыжный спорт, парапланеризм, пеший туризм.

Настоящая жемчужина Узбекистана с богатой и очень живописной природой — Ферганская долина. В ней располагается несколько городов, в каждом из которых путешественник найдет свой колорит. Например, в городе Маргилане работают фабрики по производству шелка. Ремесленники бережно сохраняют секреты выделки маргиланских тканей. Поселок Чадак славится своим сладким урюком и грецкими орехами.

Из Узбекистана вы не сможете уехать без покупок: посуда с национальным узором, ароматные специи, вещи из натурального шелка и хлопка, сухофрукты, мед и сладости — все это вы можете купить в местных лавках и на базарах.

«Карточный тур» в Узбекистан

Так называемые «карточные туры» (туры с возможностью оформления карт ушедших из России платежных систем Visa и Mastercard в банках зарубежных стран) появились в марте 2022 года и оказались востребованы у россиян, отмечают в Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

23 марта один из туроператоров объявил о старте продаж эксклюзивного тура «За VISA в Узбекистан». Поездка экскурсионная — на три дня. В один из дней туристы могут по желанию потратить час на оформление и получение карты международной платежной системы Visa или Mastercard в местном банке. Это организуют партнеры туроператора в Узбекистане.

Что попробовать из национальной кухни?

Плов. Это первая ассоциация с кухней Узбекистана, визитная карточка страны и даже нематериальное наследие, взятое под охрану ЮНЕСКО. Местный плов нужно попробовать обязательно. Кстати, в Самарканде, Бухаре, Ташкенте и еще нескольких городах рецепты и способы приготовления плова отличаются.

Лагман. Его готовят из баранины и овощей с лапшой ручной работы. В Узбекистане можно попробовать два типа блюда: чузма-лагман (тянущийся) и кесма-лагман (резаный). Если вы закажете первый вариант, сможете понаблюдать за процессом вытягивания лапши — это отдельный ритуал, любопытный туристу.

Манты. Начинку для этого блюда узбеки любят готовить из баранины, иногда из других видов мяса, к которым часто добавляют курдючное сало или тыкву. Вегетарианцам в Узбекистане тоже есть что попробовать — манты с тыквой, картофелем или другими овощами. Блюдо принято запивать катыком.

Патыр. Это вкусные и всегда свежие лепешки — популярная уличная еда в Узбекистане. Несмотря на простейший состав, они получаются особенными. Их пекут на сдобном или слоеном тесте. Корочка получается хрустящей, а серединка мягкой. Выпекают патыр в тандыре, посыпают кунжутом, тмином или маком. В Узбекистане его можно купить у уличных торговцев еще горячим.

Дымляма. Жаркое по-узбекски оценят любители мясной кухни. Блюдо готовят из мяса, залитого бульоном. На него слоями укладывают тушеные овощи: капусту, картофель, мук, перец, баклажаны, морковь — все режется крупными кусками. Смесь щедро сдабривают ароматными пряностями, а затем долго томят в казане на медленном огне, чтобы мясо хорошенько пропиталась овощными соками.

На чем добраться?

Самый удобный способ добраться до Узбекистана — это прямой перелет в Ташкент, столицу страны. Международный аэропорт имени Ислама Каримова, расположенный всего в 5 км от центра города, является самым крупным аэропортом Узбекистана. Рейсы в столицу есть из Екатеринбурга и Москвы.



Наличие прямых рейсов из России и недавнее решение двух стран укреплять туристические связи приведет к росту спроса на туры в Узбекистан, говорят эксперты туррынка.

«Узбекистан — явно один из лидеров стран СНГ по качеству предлагаемых экскурсионных программ. Те, кто там побывал, удивляются и красоте этой страны, и ее гостеприимству. При этом для нашего туриста Узбекистан — это пока что экзотика. Туда едут в основном люди, заставшие СССР и уже знающие, что в Узбекистане интересно и круто. Для молодого поколения эта страна — абсолютная terra incognita. Та же Армения ему более знакома и понятна», — гендиректор туристической компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

Собеседник отметил, что сейчас, когда большинство зарубежных стран закрыто для наших туристов, молодежь будет внимательнее присматриваться к Узбекистану.

«Они совершенно точно откроют для себя эту страну заново и привезут оттуда только положительные эмоции», — уверен эксперт.

Туроператоры предлагают туристам либо санаторное лечение в Узбекистане, либо экскурсионные туры от 7 дней и более.

«Как правило, это прибытие в Ташкент, семидневное пребывание и возвращение домой из Ташкента или Ургенча. Можно скомбинировать экскурсионный тур „Узбекистан и Кыргызстан“. Стоимость — от 50 тысяч на человека, отдельно оплачивается перелет. Наряду с некоторыми другими странами СНГ Узбекистан предлагает специальные туры для оформления банковских карт Visa и Master Card, которыми можно рассчитываться за рубежом. Это тоже может быть полезно туристам», — добавила менеджер зарубежного отдела туристической компании «Спутник» Анна Дриботун.

У России и Узбекистана есть планы по развитию туристических связей между государствами. В марте 2022 года стороны подписали документ о совместном проекте, который включает в себя 20 мероприятий. Например, планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить маршрут для путешественников «Великий шелковый путь», создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.

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