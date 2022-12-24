Сильные и смелые — лучшие спортсмены года Челябинской области

В нашем рейтинге — десятка сильнейших атлетов региона по итогам 2022 года

Мастера по нокаутам и нырянью в воду без брызг, чемпион по обращению со штангой и супербыстрый ходок, не знающий поражений — несмотря на отстранение от международных соревнований, южноуральские спортсмены приятно удивили и восхитили своим выступлением. Мы составили свой рейтинг самых сильных, смелых и успешных атлетов Челябинской области по итогам 2022 года.

10. Вэд Бурьяновский (пауэрлифтинг)

Штангист? Нет. Перед вами мастер спорта по пауэрлифтингу. Между прочим, победитель первенства мира-2021. Именно после соревнований в Швеции специалисты обратили внимание на этого перспективного южноуральского атлета. Тогда он в классическом троеборье (присед со штангой, жим лежа и становая тяга) показал фантастические 525 кг, опередив на 20 кг ближайшего преследователя из Казахстана.

В этом году пауэрлифтер из Еманжелинска подтвердил звание сильнейшего юниора на первенстве России. В весовой категории до 66 ему он завоевал золото, вместе с тем выполнив норматив мастера спорта.

9. Вячеслав Плотников (гиревой спорт)

В Челябинске зажигается новая звезда мирового уровня в гиревом спорте. На смену многократному чемпиону мира Ивану Денисову приходит Вячеслав Плотников. Выступает он, правда, в менее тяжелой и престижной весовой категории и на мировые рекорды пока не посягает, но это не мешает ему показывать отличные результаты.

Можете себе представить сколько раз можно «рвануть» гирю весом 32 кг за 10 минут? Челябинец это делает 196 раз! С таким результатом в этом году он стал серебряным призером чемпионата мира. А еще завоевал бронзу национального чемпионата и взял золото чемпионата России среди студентов.

Кстати, Вячеслав Плотников прогрессирует в гиревом спорте не один. Вместе с ним ставит новые для себя рекорды и супруга Юлия. Она — серебряный призер первенства мира!

8. Александр Дурыманов (универсальный бой)

Наверняка немногие из читателей знают про этот молодой вид спорта. Это своего рода спортивное двоеборье — преодоление специальной полосы препятствий и боя в ринге по правилам рукопашного боя. В этом виде Челябинская область один из лидеров в стране. И в первую очередь успехи были связаны с чемпионкой мира Юлией Капитоновой. В этом году вместе с ней добился побед и на международной арене Александр Дурыманов.

Впрочем, первый свой крупный успех он совершил в конце 2021 года, когда стал бронзовым призером чемпионата мира. В этом году он закрепил успех сначала на национальном чемпионате в Волгограде, завоевав золотую медаль. А затем под конец года там же впервые в своей карьере стал чемпионом мира в весовой категории до 70 кг. Кажется, Заслуженный тренер России Рагиб Абдуллаев подготовил еще одну звезду мирового уровня в унифайте. Она обещает гореть ярко и долго.

7. Григорий Иванов (прыжки в воду)

В Челябинской области еще с союзных времен были неплохие прыгуны в воду, которые достойно выступали на национальных чемпионатах. В российскую эпоху их стало меньше. Григорий Иванов медленно, но верно шел к вершине на протяжении многих лет. В этом году ему наконец-таки удалось выполнить поставленную задачу и завоевать титул чемпиона России.

Правда, золото наш земляк завоевал не в олимпийской дисциплине прыжков в воду. Челябинец стал чемпионом в синхронных прыжках в дуэте с москвичкой Елизаветой Консо. Были и другие крупные старты, где подопечный Юрия Пирожкова из челябинской СШОР-7 неплохо проявил себя. И все-таки до уровня лидеров сборной России Григорий Иванов пока еще не дотягивается, но он уже к ним очень близок.

6. Степан Чистяков (конькобежный спорт)

Еще один одаренный и перспективный спортсмен, который в скором времени может стать одним из лидеров национальной сборной по конькобежному спорту. Впервые челябинец Степан Чистяков громко заявил о себе два года назад, когда выиграл чемпионат мира среди юниоров в многоборье. Долгих 22 года россияне не брали золото на подобных состязаниях.

В этом году у 21-летнего спортсмена было несколько удачных стартов. На любимой для себя дистанции 1500 метров Степан Чистяков трижды поднимался на пьедестал почета на этапах Кубка России, при этом завоевал полный комплект наград. Ну и установил личный рекорд на «полуторке», который теперь равняется 1.47,53.

5. Евгений Плахутин (каратэ)

Сильнейший в истории челябинского каратэ спортсмен продолжил завоевывать титулы и медали и в этом году. Евгений Плахутин стабильно на высоком уровне выступал на всероссийских и международных стартах, куда был допуск нашим спортсменам. В итоге челябинец выиграл турнир в Минске, стал серебряным призером соревнований в Ереване и Астане, а также победил на «Кубке Дружбы».

И даже относительная неудача на чемпионате России в Казани не должна смущать. Воспитанник Андрея Савченко здорово выступил, дошел до финала в весовой категории до 60 кг, где в равном бою завершил поединок вничью 1:1 с Никитой Большаковым. Лишь по преимуществу первого взятого балла победителем турнира был признан представитель Сахалина.

Для Евгения Плахутина прошедший год знаменателем и тем, что получил удостоверение Заслуженного мастера спорта. То, к чему он стремился на протяжении 20 лет своей карьеры. Главными его победами является титул чемпиона Европы, бронза чемпионата мира. Кроме того, челябинец шесть раз завоевывал золото чемпионата России.

4. Владимир Иванов (бадминтон)

Близится к 20-летнему юбилею и пребывание челябинского бадминтониста в сборной России. И все эти годы он не просто один из ведущих спортсменов национальной команды, а один из ее лидеров. Наряду со своим партнером по парному мужскому разряду Иваном Созоновым. Участники Олимпийских игр из-за отстранения российской сборной в этом сезоне вынуждены были пропустить многие важные международные старты. Ну а в России им не было равных сначала на майском Кубке России, а затем и на октябрьском чемпионате страны.

Отсутствие достаточной соревновательной практики и регулярных стартов позволило Владимиру Иванову больше внимания уделить другой деятельности. Одна из важных из них — работа во главе общественного совета при Министерстве спорта Челябинской области.

3. Дмитрий Черняев (плавание ПОДА)

Свою главную победу челябинский спортсмен одержал год назад. В Токио он завоевал золото Паралимпийских игр, осуществив свою детскую мечту. В этом же году закрепил успех, но не один, а со своей девушкой Елизаветой Сидоренко, которая переехала из Омска в Челябинск ради любимого человека.

Золотые медали на чемпионате России, россыпь наград на «Играх Дружбы» и открытых соревнованиях Кубка Беларусь, а под занавес сезона одержал очередные победы на Кубке России. И это только главные старты сезона. А ведь были еще и промежуточные успехи на различных всероссийских стартах. Не зря говорят, любовь окрыляет и придает сил на новые победы и свершения.

2. Эдмонд Худоян (бокс)

Уроженец Златоуста в нынешнем сезоне продолжил собирать урожай медалей с национальных чемпионатов и всероссийских турниров. Лидер национальной сборной в весовой категории до 48 кг провел ровный и стабильный сезон. Эдмонд Худоян ярко выступил на командном Кубке России, где помог сборной УрФО завоевать серебро соревнований, а под занавес года в очередной раз завоевал титул чемпиона страны на турнире в Чите.

Правда, одно досадное поражение южноуральский боксер все же потерпел. Произошло это на Всероссийской летней Спартакиаде. В финальном поединке он уступил Артему Закирову из Новосибирской области, став серебряным призером. Но надо учесть, что наш земляк выступал на в своем «родном» весе, а в категории до 51 кг.

А еще в этом году Эдмонд Худоян дал очень интересное и обстоятельное интервью нашему корреспонденту. Если не читали его, настоятельно рекомендуем к прочтению.

1. Василий Мизинов (легкая атлетика)

Безусловный лидер сборной России в спортивной ходьбе. В нынешнем сезоне принял участие в шести крупнейших стартах — и во всех одержал уверенные победы, а в некоторых случаях показал и фантастические результаты.

Василий Мизинов начал год с золота на командном чемпионате России в Челябинске на дистанции 20 км, затем закрепил успех на чемпионате страны в Чебоксарах. А еще были победы на 10 км на летней Универсиаде, национальном чемпионате и всероссийских соревнованиях. И все же главную победу наш земляк одержал на домашней Всероссийской летней Спартакиаде. Василий Мизинов на «двадцатке» показал результат 1:20.16, опередив на 36 секунд ближайшего преследователя.

Остается только сожалеть, что челябинец не смог выступить по известным причинам на международных стартах. Есть основания полагать, что там наш земляк мог бы бороться за самые высокие места, даже на чемпионате мира.

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация гиревого спорта России, Союз конькобежцев России, Федерация бокса России, Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»), Федерация каратэ Челябинской области.

