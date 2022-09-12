В Казани завершился чемпионат России по олимпийскому карате. За награды турнира в столице Татарстана боролись 320 участников из 39 регионов России. Челябинские спортсмены Александр Пшеницын и Евгений Плахутин смогли завоевать две награды — золото и серебро соответственно, сообщает региональный Минспорт.
Южный Урал представляла делегация из 11 участников и двух судей. По результатам состязаний два самых опытных и титулованных спортсмена вышли в финал турнира в разделе «кумитэ».
Первым за золото боролся чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира челябинец Евгений Плахутин. В предварительных кругах весовой категории до 60 кг среди мужчин им были повержены соперники из Пензы, Самары, Москвы. В финале спортсмен челябинской СШОР «Мастер» встретился с Никитой Большаковым из команды Сахалина. Евгений закончил финал со счетом 1:1, но по преимуществу первого взятого балла победителем стал представитель Сахалина.
Еще один спортсмен челябинской СШОР «Мастер» Александр Пшеницын выступал в самой тяжелой весовой категории мужчин свыше 84 кг. Он провел на татами 5 боев и заставил своим возвращением на спортивную арену после более чем годового перерыва, связанного с травмой, аплодировать всех болельщиков. В финале Александр Пшеницын встретился с соперником из Смоленской области Кириллом Белоноговым. В напряженном и эмоциональном поединке победу забрал Александр Пшеницын и стал чемпионом России.
Отметим, что в шаге от медалей остановилась Озада Нуритдинова (55 кг), ученица Владимира Холкина из школы «Конас». Спортсменка боролась за бронзу, но уступила на последних секундах 1 балл сопернице из Пензенской области.
Напомним, что челябинская каратистка завоевала бронзовую медаль на первенстве России. Майя Кинерейш стала призером в весовой категории до 47 кг.
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