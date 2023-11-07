В Челябинской области выберут лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года

Положение о проведении конкурса подписал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области подписал положение о проведении конкурса, по итогам которого будут определены лучшие спортсмены и тренеры по итогам 2023 года. Соответствующее постановление размещено на интернет-портале правовой информации. Лауреатами областного конкурса могут стать не только взрослые, но и перспективные южноуральские спортсмены, а также их наставники и атлеты с ограниченными возможностями здоровья, сообщает региональный Минспорт.

Региональное министерство по физической культуре и спорту ежегодно определяет десятки лучших спортсменов и их наставников в различных номинациях. При этом разделяет эти номинации не только на олимпийские и неолимпийские виды спорта, но и учитывает возрастные категории атлетов.

«До 20 ноября представители региональных федераций по видам спорта должны будут направить списки номинантов, а конкурсная комиссия Минспорта на основе предоставленных данных определит список победителей не позднее 1 декабря. Все они получат денежные премии в зависимости от номинации», — сообщают в пресс-службе регионального Минспорта.

Накануне подписал положение о проведении конкурса губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Оно было размещено на интернет-портале правовой информации.

Список номинаций областного конкурса Минспорта выглядит следующим образом:

— «Лучший спортсмен, достигший 21-летнего возраста, по олимпийским видам спорта»;

— «Лучший спортсмен, достигший 21-летнего возраста, по неолимпийским видам спорта»;

— «Лучший спортсмен в возрасте от 14 до 21 года по олимпийским видам спорта»;

— «Лучший спортсмен в возрасте от 14 до 21 года по неолимпийским видам спорта»;

— «Лучший спортсмен по адаптивным видам спорта»;

— «Лучший тренер-преподаватель (тренер)».

Церемония награждения победителей конкурса состоится 8 декабря в правительстве Челябинской области.