«Мне напророчили найти клад, и я его нашел» — боксер Эдмонд Худоян

Чемпион России помог сборной УрФО завоевать серебро командного Кубка страны

В национальной сборной России южноуральский боксер-легковес является одним из лидеров. Подтвердил он статус фаворита и на недавно завершившемся командном Кубке страны, на котором помог сборной УрФО завоевать серебряные медали. В интервью Первому областному информагентству Эдмонд Худоян сравнивает себя с главным героем книги Александра Дюма, вспоминает о задиристом детстве в Златоусте и намекает о предстоящих переменах в личной жизни.

«Никому не разрешаю коверкать мое имя»

— Эдмонд — имя французское, корни у тебя армянские. Какая здесь может быть связь?

— Это имя дал мне дядя, царство ему небесное. Когда я только появился на свет, он сказал родителям примерно так: этот мальчик, как герой фильма «Граф Монте-Кристо» Эдмонд Дантес, найдет клад и ему всегда будет сопутствовать успех. Я думаю, его слова были пророческими. Потому что свой клад я нашел — это бокс. Он дал мне дорогу в жизнь, стал смыслом моего существования и стал источником заработка.

— А ты эту книгу Александра Дюма читал?

— Конечно, читал! Раз пять ее перечитывал. А еще смотрел экранизацию романа. Причем как старый советский фильм, так и французский с участием Жерара Депардье.

— Любопытно, что имя Эдмон без «д» на конце уже является не французским, а армянским именем.

— Серьезно? Не знал этого. Но я свое имя никогда не сокращаю и другим запрещаю это делать. А иногда у некоторых появляется желание назвать меня Эд или Эдик. Я пресекаю это на корню. Говорю им: «Ну какой же я Эдик? Это же совсем другое имя!» Я Эдмонд — и точка! Мне нравится мое имя, не разрешаю его коверкать.

— А Дантесом не называют?

— (Смеется.) Сейчас нет, а в детстве иногда в шутку называли. Но меня чаще подкалывали по поводу фамилии. Я же рос очень худым мальчишкой. А фамилия соответствовала моей комплекции.

— То есть ты всегда был легковесом?

— Да, я свои первые соревнования выиграл в весовой категории до 24 кг. Мне тогда было лет 11—12.

— Наверное, и боксом стал заниматься, чтобы уметь себя защитить?

— Нет, тут другая интересная история. Я сначала футболом занимался в Златоусте. Причем тренировались в том же зале, что и боксеры. Мы заканчивали занятия, а они начинали. Несколько раз я оставался после своей тренировки, чтобы посмотреть, как ребята боксируют. Стало интересно. А тут еще с тренером поругался из-за того, что он не взял меня на футбольный турнир. Сгоряча обозвал его нехорошим словом. Меня выгнали, но долго без дела не сидел — записался в секцию по боксу. Кстати, я хоть был маленьким и худеньким, но задиристым.

«В Златоусте было с кого брать пример»

— Чем тебя привлек этот вид спорта?

— Мне тогда интересно было: что чувствуют ребята, когда пропускают удары? Хотелось узнать, больно это или нет, сумею ли я сам держать удар? В боксе реально проявляются мужские качества — умение перебороть себя, терпеть боль, идти до конца и не быть трусом.

— Было с кого брать пример? В то время в Златоусте на слуху был Артем Зайцев.

— Да, и не только он. Вообще, златоустовская школа бокса подготовила много хороших и сильных спортсменов. Сейчас он, кстати, со мной занимается, дает ценные советы и уроки. А тогда я много смотрел боев с его участием. Помню, очень расстроился, когда ему не удалось на международном турнире в Баку завоевать олимпийскую лицензию. Он должен был проходить француза, но судьи не дали этого сделать. А еще были тогда у нас мастера спорта международного класса, призеры чемпионатов страны Артур Ганеев и Денис Зинатулин. То есть брать пример было с кого, следил за старшими коллегами. Смотрел на них и горел желанием повторить их достижения.

— Твоим главным персональным болельщиком был, наверное, отец?

— Пожалуй, да. Но и мама поддерживала мое увлечение, хотя и переживала, что занимаюсь отнюдь не миролюбивым видом спорта (улыбается). Бокс ведь вырабатывает такие качества в человеке, как режим и дисциплина. А это мальчишке нужно в первую очередь в период взросления и становления. Кем бы я мог стать, если не бокс? Сейчас, повзрослев, я понимаю, что мог оказаться в плохой компании, пойти не по тому пути. Занятия спортом помогли мне найти себя, выбрать верную дорогу в жизнь.

— Состояться как боксеру тебе больше помогли природные качества или дисциплина и работа на тренировках?

— Сложный вопрос. Я сам себе его неоднократно задавал. Скорее всего, сыграло роль воспитание родителей. Они дали правильные установки, которые помогли мне в боксе. Скажем, самодисциплина и уважение к старшим у меня в приоритете. Я всегда с почтением относился к тренерам, которые со мной занимались. Мой первый наставник, Дмитрий Сайфуллин, для меня как родной отец. Большую роль в моем становлении как боксера сыграли Артем Зайцев, Виктор Фархутдинов и Радик Сайфуллин.

— Удавалось успешно совмещать занятия боксом с учебой?

— В целом да. И опять же спасибо первому тренеру. Дмитрий Иванович вообще очень внимательно следил за успеваемостью ребят. Каждую пятницу мы должны были принести дневники и показать то, какие оценки мы получили в школе. И выгонял с тренировки, если там были двойки. Он всегда считал, что добиться успехов в спорте можно в том случае, если есть хорошее образование. Я до восьмого класса был ударником, а в аттестате итоговом после девятого класса получил-таки три тройки.

«Вовремя переболел звездной болезнью»

— С чем связано то, что о тебе ничего не было слышно ранее? Имя Эдмонд Худоян стало мелькать в СМИ после твоих успехов во взрослом боксе.

— А это опять-таки связано с моим весом. В юношеском боксе минимальная весовая категория была 38,5 кг. А я недобирал до этого веса, сложно было проявить себя с соперниками, которые на 3—4 кг больше тебя. И только в 16—17 лет, уже в юниорах, сумел «догнать» первую весовую категорию 46 кг в этом возрасте. Выиграл сначала область, потом УрФО, а затем и бронзу первенства России, попав в 2013 году в сборную страны.

— Какой старт стал переломным в карьере?

— Не могу выделить. Но считаю, что я очень вовремя переболел звездной болезнью. В 17-летнем возрасте выиграл первенство России и нос задрал. Подумал, что я крутой, показал хороший результат. Мог тренировку пропустить, где-то работать не в полную силу. В голове мысль была, мол, ничего страшного, наверстаю в бою. Но из таких вот мелочей и страдает конечный результат. К счастью, я быстро это осознал.

— Нет сожаления, что не удалось завоевать путевку на Олимпийские игры — 2020 в Токио?

— Конечно, есть! Накануне в АИБА (Международная федерация бокса) приняли решение сократить количество весовых категорий у мужчин. Мой вес убрали, точнее, подняли на пару килограмм. А в 51 кг на тот момент сложно было, там совершенно другой бокс, я к нему еще не был готов. В сборной России тогда лидером был Василий Егоров — хороший и сильный соперник.

— Был у тебя еще один печальный опыт.

— Вы про чемпионат мира — 2021 в Белграде говорите? Судья дисквалифицировал меня за то, что бил открытой перчаткой. Но я не считаю, что это было правильное решение. Подавали жалобу в АИБА, там согласились с нашими доводами — судью отстранили от работы. А ведь я тогда как минимум мог быть бронзовым призером.

«Горжусь своей нацией, люблю Южный Урал»

— Помимо бокса есть какие-нибудь увлечения и хобби?

— В детстве нравилось играть в компьютерные игры. Но сейчас к ним равнодушен, хотя дома и есть ноутбук. Но я его использую больше для учебы, занимаюсь саморазвитием. Все эти соцсети меня не интересуют, предпочитаю живое общение. Летом нравится отправиться на природу, зимой на горнолыжных курортах люблю отдыхать.

— Жена, дети есть?

— Холост, но в скором времени, дай бог, стану семейным человеком. Любимая девушка есть, но раскрывать все секреты относительно нее пока не буду (улыбается).

— Уверен, что свадьба превратится в большой и веселый праздник, на котором будет гулять вся армянская диаспора в Златоусте.

— Да, мы дружно живем, помогаем друг другу во всем. Наша нация очень дружелюбная. Жаль только, что не всегда получается бывать на своей исторической родине. Я горжусь тем, что я армянин. И искренне люблю Южный Урал.