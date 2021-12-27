Южноуральские спортсмены завоевали три медали на чемпионате мира по универсальному бою

На соревнованиях в Сербии призовые места заняли Юлия Капитонова и Александр Дурыманов

В Белграде (Сербия) завершился чемпионат мира по универсальному бою, в котором успешно выступили два южноуральских спортсмена. Юлия Капитонова подтвердила звание сильнейшей, выиграв золотую и серебряную медали. Бронзовым призером турнира стал также челябинец Александр Дурыманов, сообщает региональная федерация унифайта.

Челябинка Юлия Капитонова, в этом году выполнившая норматив «Заслуженный мастер спорта», в очередной раз доказала, что является сильнейшей спортсменкой мира в весовой категории до 63 кг. В этот раз ей удалось завоевать две медали. В дисциплине «классика» у спортсменки серебряная награда, а также золото в дисциплине «лайт».

Напомним, что Юлия Капитонова занимается универсальным боем с 2013 года и за восемь лет выиграла все значимые соревнования в этом виде спорта. Нынешняя победа стала для нее уже четвертой на чемпионатах мира. Юлия является не только действующей спортсменкой, но и старшим сержантом 90-й танковой дивизии города Чебаркуля.

«Для меня было важно победить на этом чемпионате мира потому, что нужно было подтвердить, что не зря получила звание „Заслуженный мастер спорта“. И сам турнир очень понравился. Организаторы здорово провели соревнования — прекрасный зал, хорошее судейство. На турнире провела четыре боя, и все они были сложными. К счастью, удалось в них выйти победителем», — прокомментировала свое выступление Юлия Капитонова корреспонденту ИА «Первое областное».

Поддержал почин партнера по команде и Александр Дурыманов. Еще один подопечный Рагиба Абдуллаева завоевал бронзовую медаль в категории до 75 кг в дисциплине «лайт».

Отметим, что соревнования по универсальному бою включают в себя три раунда. Первый — преодоление полосы препятствий (змейка, бревно, стена, навесная переправа, «тоннель», стрельба, метание ножа), а затем два раунда — бой на ринге с применением удушающих болевых приемов и нанесением ударов руками и ногами.