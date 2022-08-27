Челябинский легкоатлет Василий Мизинов завоевал золото на Всероссийской Спартакиаде

В состязаниях по спортивной ходьбе на 20 км он показал результат 1:20.16

Сегодня, 27 августа, на соревнованиях по легкой атлетике на Всероссийской летней Спартакиаде первое золото для сборной Челябинской области завоевал Василий Мизинов. Южноуральский атлет стал лучшим в спортивной ходьбе на 20 км, преодолев дистанцию за 1 час 20 минут и 16 секунд, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сразу после финиша Василий Мизинов успел не только выразить свои эмоции, поблагодарить публику, но и сделать 30 отжиманий перед тем, как завершил дистанцию серебряный призер.

«Выиграть в родном городе всегда приятно. Жаль, не получилось показать хорошие секунды. Получив три замечания, решил, что не буду рисковать. Поэтому решил пройти остаток дистанции не на высоких скоростях, но „чисто“. Рад, что бронзу удалось завоевать моему земляку, Кириллу Грудкину», — сообщил корреспонденту Первое областное Василий Мизинов.

Бронзу в этом виде программы завоевал и еще один челябинец Кирилл Грудкин. В соревнованиях среди женщин не было равных Эльвире Чепаревой из Республики Мордовия.