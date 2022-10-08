Южноуральский боксер Эдмонд Худоян стал победителем чемпионата России

Алексей Киселев и Ахмадшох Махмадшоев добыли бронзовые медали

Сегодня, 8 октября, в Чите завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Южноуральский боксер Эдмонд Худоян стал чемпионом страны в весовой категории 48 кг. Также южноуральцы Алексей Киселев и Ахмадшох Махмадшоев завоевали бронзовые медали, сообщает Федерация бокса России.



На соревнованиях сборную Челябинской области представляли шесть спортсменов: Андрей Стоцкий, Алексей Киселев, Тамерлан Касымов, Ахмадшох Махмадшоев, Максим Стахеев и Эдмонд Худоян. В результате восьми дней чемпионата Эдмонд Худоян стал чемпионом в весовой категории 48 кг. Таким образом, он сохранил действующий статус чемпиона. Другие южноуральские спортсмены Алексей Киселев и Ахмадшох Махмадшоев завоевали бронзовые медали.



Отметим, что на соревнованиях в Чите выступило более 300 лучших боксеров страны, которые боролись не только за медали чемпионата в 13 весовых категориях, но и за солидный призовой фонд в 26 миллионов рублей. Победители турнира получат по 1,5 миллиона рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч рублей, бронзовые призеры — по 125 тысяч рублей.



Напомним, что стало известно, что российские боксеры смогут принимать участие в международных соревнованиях, проводимых под эгидой IBA (Международная федерация бокса). В этой связи вырос статус и чемпионата России. По его итогам будет сформирован состав национальной команды, которая будет готовиться к статусным международным стартам.

