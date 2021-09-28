Два южноуральских спортсмена завоевали золото первенства мира по пауэрлифтингу

На соревнованиях в Швеции атлеты Челябинской области были вне конкуренции

В шведском городе Хальмстад продолжается чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу. Вчера, 27 сентября, победу в соревнованиях одержали сразу два южноуральских спортсмена — Вед Бурьяновский и Эдмонд Думикян, показавшие наилучшие результаты в своих весовых категориях, сообщает региональная Федерация пауэрлифтинга.

В весовой категории до 59 кг сборную России представлял Вед Бурьяновский из Еманжелинска. Победитель первенства России уверенно выступил по программе классического троеборья, включающего приседание со штангой, жим лежа и становую тягу штанги. По сумме многоборья он показал 525 кг, опередив на 20 кг ближайшего преследователя из Казахстана.

Не менее уверенную победу одержал еще один наш земляк — Эдмонд Думикян из Усть-Катава. В весовой категории до 53 кг в сумме троеборья у него 435 кг: приседание со штангой — 155 кг, жим штанги лежа — 107,5 кг и становая тяга — 172,5 кг. Ближайший его соперник из Польши показал итоговый результат 387,5 кг.

Первенство мира по пауэрлифтингу завершится в воскресенье, 3 октября.