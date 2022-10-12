Челябинец Владимир Иванов завоевал золото чемпионата России по бадминтону

Он в четвертый раз завоевал титул в парном разряде с Иваном Созоновым

Челябинский бадминтонист Владимир Иванов в очередной раз завоевал титул чемпиона России. Южноуральский спортсмен завоевал золото в парном разряде с москвичом Иваном Созоновым. В финальном поединке на турнире в Раменском сильнейший российский дуэт победил в двух сетах у пары Александр Зинченко / Никита Хакимов из Москвы, сообщает Национальная федерация бадминтона.

В чемпионате России по бадминтону, прошедшем в подмосковном Раменском, были представлены 193 спортсмена из 19 регионов страны. В мужском парном разряде ожидаемую победу одержал сильнейший российский дуэт Владимир Иванов / Иван Созонов. Участники трех Олимпиад в четвертый раз завоевали титул чемпионов России, уверенно выиграв все поединки. В финале они обыграли дуэт из Москвы Александр Зинченко / Никита Хакимов в двух сетах — 21:15 и 22:20.

Отметим, что завоевали медали национального чемпионата и другие южноуральские бадминтонисты, которые ныне представляют другие регионы. Среди них тот же Никита Хакимов (Москва) стал серебряным призером в мужском парном разряде, а Евгения Косецкая (Татарстан) одержала победы в женском одиночном (8-й титул в карьере) и парном разрядах с Алиной Давлетовой.

Напомним, что Владимир Иванов является самым успешным и титулованным воспитанником челябинской школы волейбола. Участника трех Олимпиад подготовил заслуженный тренер России Валерий Лебедев.