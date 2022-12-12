В Раменском (Московская область) прошел Кубок России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта завоевали девять золотых и одну серебряную медаль, на пяти дистанциях не было равных Елизавете Сидоренко, сообщает управление по ФКиС города Челябинска.
На всероссийских стартах золотые медали в пяти разных дисциплинах добыла Елизавета Сидоренко. Две золотые и одну серебряную медаль завоевала Вероника Нуждова, а Дмитрий Черняев показал лучший результат на двух дистанциях. Тренером челябинских спортсменов является Михаил Уранов.
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