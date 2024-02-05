В Челябинске откроют фотовыставку в дни проведения Всероссийской cпартакиады

В арене «Трактор» представлены работы Дмитрия Челяпина

В дни проведения Всероссийской зимней cпартакиады, с 9 по 18 февраля, в челябинской арене «Трактор» будет открыта фотовыставка «Великие в спорте — простые в жизни». Она посвящена нашим титулованным атлетам, которых запечатлел на крупнейших российских и международных соревнованиях известный фотокорреспондент Дмитрий Челяпин, сообщает оргкомитет Спартакиады-2024.

«Чемпионы Олимпиад, победители чемпионатов мира и Европы, рекордсмены своих сборных, клубов и лиг — все они сейчас здесь перед вами. Мне довелось наблюдать за ними вживую, и теперь передо мной стоит задача перенести посетителя выставки на стадион, ледовый дворец, биатлонную трассу и борцовский ковер. Хотелось бы, чтобы каждый пришедший на выставку смог встретиться с любимыми спортсменами, прочувствовать их переживания во время выступления, боль от неудачи и радость после победы», — отметил фотожурналист Матч-ТВ Дмитрий Челяпин.

На выставке можно будет увидеть работы с Олимпийских игр в Токио и Пекине, чемпионатов мира, чемпионата Европы, этапов Кубка мира и России. Выставка приурочена к старту Всероссийской зимней cпартакиады и проводится при содействии правительства Челябинской области и Государственного исторического музея Южного Урала.

«В Челябинской области любят спорт, мы часто проводим спортивные мероприятия с участием звезд российского и мирового спорта. И видим, какой отклик они получают у болельщиков, спортсменов, почетных гостей соревнований. Все эти мероприятия, а также победы наших спортсменов становятся частью истории. Подтверждением тому — фотовыставка, на которой запечатлены герои российского спорта. Глядя на эти снимки, вновь и вновь погружаешься в атмосферу большого спортивного праздника, снова становишься свидетелем борьбы за медали звезд российского спорта», — добавил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Напомним, что Всероссийская зимняя cпартакиада пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах страны. Челябинская область примет основные старты соревнований по восьми видам спорта. Состязания по конькобежному спорту, шорт-треку, биатлону, сноуборду, фристайлу, женскому хоккею, горнолыжному спорту и фигурному катанию пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Кусе.