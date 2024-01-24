Около 3800 спортсменов выступят на Всероссийской зимней Спартакиаде

В Минспорте РФ провели заседание по подготовке к комплексным соревнованиям

В Москве состоялось заседание межведомственной группы по подготовке к проведению Всероссийской зимней Спартакиады, которая пройдет в пяти регионах страны с 9 по 18 февраля. Основные старты соревнований по 8 видам спорта примет Челябинская область. Министр спорта РФ Олег Матыцин поручил провести комплексные соревнования на высоком уровне. По словам чиновника, в них выступят около 3800 спортсменов.

«Спартакиада станет главным стартом спортивного календаря по зимним олимпийским видам спорта. Поэтому важно обеспечить условия для честной конкуренции всех участников, а также высокий уровень организации, логистики, размещения и передвижения всех гостей, спортсменов, зрителей. Приоритетное внимание всегда уделяем вопросам безопасности», — цитирует Олега Матыцина пресс-служба министерства спорта РФ.

Начальник российского спорта также напомнил, что соревнования Спартакиады примут пять регионов на современных спортивных объектах. Поэтому качественная спортивная и городская инфраструктура регионов позволит провести все состязания на высочайшем уровне. Олег Матыцин также озвучил примерное количество спортсменов, которые будут состязаться за медали Спартакиады. По его словам, за награды в 14 зимних видах спорта поспорят около 3800 атлетов.

Участниками заседания стали представители ведомств и организаций, принимающих участие в организации соревнований, представители региональных органов исполнительной власти, руководители общероссийских спортивных федераций по зимним олимпийским видам спорта.

Челябинская область примет основную часть соревнований по 8 видам — биатлону, горнолыжному и конькобежному спорту, шорт-треку, лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду, фигурному катанию и хоккею. Они пройдут в пяти городах региона.

Кроме того, в южноуральской столице пройдет полуторачасовая торжественная церемония открытия Спартакиады. Она состоится в арене «Трактор» 9 февраля. Ее проведет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, исполнит несколько композиций певец Niletto. Накануне была открыта продажа билетов на это мероприятие.

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