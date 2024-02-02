Алексей Текслер пригласил южноуральцев на зимнюю спартакиаду

В феврале Челябинск станет столицей всероссийских игр

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил земляков на спартакиаду сильнейших спортсменов по зимним видам спорта, которая пройдет с 9 по 18 февраля.

Спартакиада развернется в нескольких регионах России. На Южном Урале состоятся турниры по семи видам спорта: сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, биатлону, хоккею. Также челябинцы смогут воочию увидеть церемонию открытия и закрытия соревнований.

«Помимо лучших спортсменов мы пригласили легенд отечественного спорта — Лидию Павловну Скобликову, Александра Ивановича Тихонова, Светлану Ирековну Ишмуратову и многих других. Приглашаю всех посетить спортивные соревнования, поболеть за наших спортсменов. Всех ждем на спортивных площадках», — обратился к землякам Алексей Текслер.

Свои спортивные площадки для игр предоставят пять городов: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и Куса. Выиграть билеты на соревнования можно, написав в соцсетях, за кого вы будете болеть на играх.

Следить за новостями спартакиады советуем здесь.

Вся информация о турнире в Челябинской области размещена в телеграм-боте.