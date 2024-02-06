Победители Всероссийской зимней спартакиады получат более 350 тысяч рублей

Призовые выплаты спортсменам соответствуют успешному выступлению на чемпионатах мира

Министерство спорта РФ утвердило размер призовых выплат победителям и призерам Всероссийской зимней спартакиады, которая пройдет с 9 по 18 февраля в пяти регионах страны. Денежные премии призерам соревнований приведены в соответствие с размерами выплат российским спортсменам за успешное выступление на чемпионатах мира. Так, победители Всероссийской спартакиады получат премию в размере 358 тысяч рублей, сообщает Минспорт РФ.

«Мы понимаем, что сейчас важно поддержать спортсменов материально. Правительство РФ приняло решение по выплате призовых для спортсменов и тренеров. Они будут на уровне призовых за медали чемпионатов мира», — сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин на пресс-конференции в ТАСС.

Вознаграждение призеров не изменится по сравнению с Всероссийской летней спартакиадой 2022 года и составит с учетом налога (13%) 358 тысяч рублей за первое место, 171 тысячу рублей получит тренер чемпиона. За серебряную медаль атлетам полагается премия в 179 тысяч рублей, за бронзовую — 107 тысяч рублей.

«Одна из наших приоритетных задач — сделать так, чтобы спартакиада стала инструментом по возрождению традиций и смотра готовности регионов, уровня взаимодействия между федеральным центром, регионами и федерациями. В России сформирована хорошая инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования на самом высоком уровне. Спартакиада — это краеугольный камень отечественного спорта. Спорт в нашей стране является одним из приоритетов государственной политики, это не просто слова», — отметил Олег Матыцин в ходе пресс-конференции.

Приняла участие в общении со СМИ и наша землячка шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова. Титулованная спортсменка из Златоуста напомнила столичным журналистам о том, что церемония открытия зимней спартакиады пройдет в Челябинске, в арене «Трактор». И сообщила, что подобные соревнования, которые ранее проводились в советское время, стали для нее первой ступенькой в большой спорт. Кстати, Лидия Скобликова станет одним из главных действующих лиц торжественной церемонии открытия спартакиады.

Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, Красноярском и Краснодарском крае. В соревнованиях примут участие около 2500 спортсменов, среди которых будет разыграно 107 комплектов наград в 14 видах спорта.