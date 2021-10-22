Какие ограничения введут в Челябинской области на время антиковидных каникул

Вход в ТРК и фитнес-клубы только по QR-кодам, а ресторанам и барам запретили работать ночью

В Челябинской области период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. В это же время по всей стране пройдут каникулы в школах. Но, как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, нерабочая неделя — это не праздники, а один из способов сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции. В этот период вступает в силу ряд новых ограничений для жителей области.



Вход в торговые комплексы с 30 октября по 7 ноября для граждан старше 18 лет будет осуществляться только по QR-кодам. Сертификат о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом, нужно предъявить на входе.

QR-код с 30 октября также необходим при посещении парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов и других мест скопления людей. Исключение сделают только для лиц младше 18 лет.

Вместе с тем QR-код с 30 октября требуется для пребывания в санаториях, пансионатах и на базах отдыха.

Ввели ограничения и для ресторанов. С понедельника, 25 октября, кафе, барам и ночным клубам запрещено работать с 23:00 до 6:00. Эта мера не распространяется на общепит, работающий навынос, на доставку, а также на кафе на АЗС, вокзалах и в аэропортах.

Неработающие граждане старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию и не перенесшие COVID-19 в течение полугода, обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать место проживания. Работающих граждан без прививки и не перенесших COVID-19 необходимо отправить на дистанционный режим работы сроком на один месяц со дня вступления в силу распоряжения.

Работающие лица младше 60 лет отдыхают с 30 октября до 7 ноября с сохранением заработной платы. Как именно будут оплачивать челябинцам нерабочие выходные, объяснил юрист Полина Портянова. Кроме того, губернатор объявил о новых мерах поддержки бизнеса.

О длинных антиковидных выходных высказался ректор ЮУГМУ, академик РАН Андрей Важенин. Он рассказал, как с пользой провести это время, требуется ли медосмотр перед вакцинацией и насколько страшен новый штамм коронавируса.

Напомним, что также с 18 октября QR-код необходимо предъявлять при посещении массовых мероприятий. В связи с этим в Челябинске отменили концерты «Эпидемии», «Слота» и Наташи Королевой.

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