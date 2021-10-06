Антиковидные QR-коды в Челябинской области: как получить и сколько действуют

Пять простых вопросов о введении QR-кодов на Южном Урале

С 18 октября на Южном Урале вводится новая система допуска в кинотеатры, театры, а также на спортивные состязания. Если численность зрителей больше ста человек, то у гостей будут требовать QR-код, подтверждающий вакцинацию от ковида или наличие антител после болезни. Как в Челябинской области получить QR-код, сколько он действует и в каком виде его разрешается предъявлять, читайте в материале Первого областного информагентства.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?

QR-код подтверждает наличие антител, и получить его можно после болезни либо после прививки от коронавируса.

В обоих случаях данные гражданина вносятся в особый федеральный реестр, после чего формируется сертификат о вакцинации или перенесенной инфекции с QR-кодом. Эти документы в электронном виде отправляются в личный кабинет гражданина на сайте «Госуслуги». После этого человек может распечатать полученную бумагу на русском и на английском языке.

«Если человек прививался двухкомпонентной вакциной, то сертификат придет на „Госуслуги“ через несколько дней после введения второй прививки. Если вы прививаетесь однокомпонентной вакциной „Спутник Лайт“, то сразу же, через несколько дней», — рассказала ИА «Первое областное» заместитель главного врача челябинской ГКБ № 2 Татьяна Коваленко.

По словам Коваленко, большинство поликлиник данные о прививках вносят в федеральный реестр вакцинированных в конце рабочего дня. И после первой, и после второй прививки. Так что задержек с получением писем на «Госуслугах» быть не должно.

Иногда бывают технические ошибки, когда какие-то данные неверны. В этом случае человек должен подойти к медикам еще раз — и его внесут в реестр привитых повторно.

Также гражданам предлагается заполнять дневник самочувствия на «Госуслугах». Но это дело абсолютно добровольное и на выдачу сертификата никак не влияет.

Что действительно важно — показать в пункте вакцинации СНИЛС. Без него данные не попадут в реестр привитых.

И имейте в виду: ПЦР-тест с QR-кодом поступает на «Госуслуги» только в случае сдачи теста в аккредитовванной лаборатории. Результат анализа действует 72 часа.



КАК ДОЛГО ДЕЙСТВУЕТ QR-КОД?

После прививки QR-код действует в течение года. После перенесенной болезни — всего шесть месяцев с даты выздоровления.

Каким образом будут аннулировать старый QR-код, неясно. Скорее всего, он просто перестанет читаться.

Новый QR-код можно будет получить после ревакцинации или повторной болезни.

МОГУТ ЛИ ПРИСЛАТЬ QR-КОД ПО СТАРОЙ СПРАВКЕ?

Начиная с июля 2021 года переболевшие коронавирусом южноуральцы стали получать сертификаты о перенесенном ковиде. В них тоже есть QR-код, который можно предъявлять в кино или театре.

Но на Южном Урале есть люди, которые сдавали анализы на ковид в частных клиниках. У кого-то есть положительный ПЦР-тест, у других — результаты анализа крови на антитела. И сейчас, когда в регионе вводят новые правила посещения массовых мероприятий, многие из них хотели бы пустить в ход старые справки.

По словам Татьяны Коваленко, сделать это невозможно.

«Данные о перенесших болезнь поликлиники и больницы вводят в особый реестр переболевших. Как и реестр привитых, он заполняется каждый день. Если человек получил справку о наличии коронавируса в частной клинике, но не лечился в своей поликлинике по месту жительства или не обращался за помощью к медикам частных клиник, то внести его в реестр перенесших ковид задним числом мы сегодня не сможем», — говорит Татьяна Коваленко.

КАК ОБРЕСТИ QR-КОД БЫСТРО?

Сделать это достаточно просто — привиться «Спутником Лайт». Эта вакцина предполагает только одну прививку. Но делают ее не всем.

«„Спутник Лайт“ предназначен для ревакцинации уже привитых. Кроме того, его используют для быстрой вакцинации молодых. „Спутником Лайт“ может привиться любой житель области до 35 лет. Если человек старше, ему предложат привиться двухкомпонентной вакциной», — говорит Татьяна Коваленко.

А ЕСЛИ НЕТ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НА «ГОСУСЛУГАХ»?

Увы, в обход «Госуслуг» сертификат с QR-кодом не получить. Но, по данным Минцифры России, на портале уже зарегистрированы 3,36 миллиона южноуральцев. Это 97,5% жителей Челябинской области.

Если аккаунта на портале «Госуслуги» нет, можно пройти регистрацию по этой ссылке.

Предъявить сертификат с QR-кодом можно с бумажном виде или же на экране своего телефона.

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