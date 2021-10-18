В Челябинске отменили концерты Наташи Королевой и группы «Слот»

Зато приедет «Дельфин»

В Челябинске сразу несколько крупных гастролеров отменили концерты в октябре. Сорвалось выступление Наташи Королевы, группы «Слот» и Любовь Успенской. Причиной отмены стало введение QR-кодов на массовые мероприятия в Челябинской области. С 18 октября попасть на большие мероприятия могут только те, кто привился от коронавируса, или переболел ковидом и имеет соответствующий сертификат.

Группа «Слот» должны была выступить в клубе «Галактика Развлечений» 22 октября. Но сегодня организаторы сообщили об изменении даты и смене площадки — концерт переносится на 27 февраля в клуб OZZ. Продажа билетов на концерт продолжается.

«Все ранее купленные билеты действительны на новую дату и не требуют обмена. Категории билетов сохраняются. А тем, кого по каким-либо причинам не устраивает новая дата необходимо обратиться к билетному оператору для осуществления возврата денежных средств», — сообщили организаторы концерта.

Информация об отмене концерта Натальи Королевы появилась на её публичной странице во «ВКонтакте». Концерт должен был пройти 25 октября в Театре оперы и балета им. М. И. Глинки. Новая дата концерта не названа, нет и информации о сдачи билетов.

«В связи с эпидемической обстановкой городов Челябинска и Снежинска мы вынуждены, к сожалению, отменить концерты в этих городах. Во всех остальных запланированных городах нашего тура концерты состоятся», — сообщили организаторы мероприятия.

Также приостановлена продажа билетов на концерт 25 октября Любовь Успенской в Театре драмы.

Журналист ИА «Первое областное» связался с организаторами концерта «Дельфин» 23 октября в «Галактике развлечений». Представители свердловского клуба TeleClub, который привозит исполнителя, сообщил, что концерт 23 октября в Челябинске состоится.

Отметим, что ранее в разговоре с журналистом ИА «Первое областное» организатор концертов Леонид Барковский заявил, что введение QR-кодов в ближайшие месяцы приведет к сокращению количества гастролеров. В то же время театры нашли выход из ситуации: многие из них искусственно ограничили продажу билетов до 100, и поэтому QR-коды для посещения не нужны.