Посещать ТРК с 30 октября южноуральцы смогут только по QR-кодам

Эта же мера действует для посещения массовых мероприятий в регионе

Губернатор Челябинской области провел совещание с региональным Кабмином и главами городов и районов. Главной темой встречи по ВСК стало введение нерабочих дней на территории области с 30 октября по 7 ноября и мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Среди прочих нововведений — обязательное использование QR-кодов на входе в ТРК.

Алексей Текслер напомнил, что в Челябинской области введено обязательное использование QR-кодов при проведении массовых мероприятий. Подобную меру решено вводить на входы в торгово-развлекательные комплексы. Уже с 30 октября во время нерабочих дней.

«При размещении с 30 октября в санатории и профилактории необходимо будет предъявлять QR-код», - добавил губернатор.

Напомним, в Челябинской области с 18 октября действуют ограничения при проведении развлекательных, спортивных и культурных мероприятий. В места массового скопления людей требуются QR-коды, подтверждающие наличие прививки от коронавируса.

