В Челябинской области из-за ковида ограничат работу баров и ресторанов по ночам

С 25 октября заведения будут работать с 23 часов вечера до 6 часов утра, также запрет вводится на проведение развлекательных мероприятий в это время

Глава региона Алексей Текслер в четверг, 21 октября, провел совещание с руководителями муниципалитетов и членами правительства в режиме ВКС. Губернатор сделал несколько заявлений по введению в регионе нерабочих дней и порядку работы некоторых объектов массового пребывания. Среди мер по предупреждению распространения коронавируса — ограничение работы общепита с 25 октября, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

В ходе совещания Алексей Текслер напомнил, что накануне президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты по всей стране. Регионы могут сами сдвигать строки начала или продолжения нерабочих дней. По словам губернатора, в нерабочий период с 30 октября по 7 ноября будет ограничена работы некоторых организаций.

«С понедельника, 25 октября, будет ограничена работа баров, общепита, ресторанов, а также проведение развлекательных мероприятий в ночное время с 23.00 до 6.00. Эта мера не будет распространяться на заведения общепита, работающие на вынос, на доставку, обслуживание на АЗС, вокзалах и аэропортах», — сказал губернатор.

На совещании также обсудили введение временного режима самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет.