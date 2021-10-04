В Челябинской области вводится допуск на массовые мероприятия по QR‑кодам

Новый режим посещения спортивных арен, театров и кинотеатров начнет действовать 18 октября

Оперативный штаб по коронавирусу принял решение ввести систему QR-кодов при посещении культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции региональным оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ограничения не будут распространяться на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из участников действующего QR-кода.

Распоряжение вступает в силу с 18 октября 2021 года.