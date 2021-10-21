Правительство Челябинской области поддержит бизнес в условиях новых ограничений

Региональные программы дополнят федеральные

На совещании с главами муниципалитетов Челябинской области губернатор Алексей Текслер отметил, что в регионе ухудшается ситуация по коронавирусу. Прежние меры профилактики не срабатывают, при этом растет число госпитализаций, тяжелых больных и смертей, сокращается коечный фонд для стационарного лечения. Такая ситуация наблюдается не только в Челябинской области, но и по стране. В связи с этим в регионе дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. В это время QR-коды будут нужны для посещения ТРК и заселения в санатории. Ранее, с 25 октября, ограничивается работа заведений общественного питания — им нужно закрываться в ночное время с 23:00 до 6:00. Эта мера не распространяется на кафе, работающие навынос и как доставка, а также на АЗС, вокзалах и аэропортах.

Профильным министерствам Алексей Текслер поручил разработать и внести предложения о мерах государственной поддержки отраслей, которые могут понести потери от введения дополнительных ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Местные программы дополнят инициативы, прозвучавшие во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Речь идет о грантах на одного занятого и о новой кредитной программе для среднего и малого бизнеса. Эти меры поддержки вчера были объявлены на совещании у президента. И дополнительно к этим мерам необходимо проработать возможный формат поддержки наших предпринимателей, которых коснутся дополнительные ограничения», — пояснил губернатор Челябинской области.

Напомним, что на совещании у Владимира Путина, которое состоялось накануне, президент утвердил установление нерабочих дней. В связи с этим правительство России предложило выплатить компаниям из пострадавших отраслей (общепит, спорт, культура, бытовые услуги, организации досуга и развлечений) единовременные гранты в размере МРОТ на одного работника. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, мера охватит почти 2 млн человек, она покроет половину выпадающей выручки организаций. Выплаты планируется направлять с 15 ноября до 15 декабря.

Также возобновляется льготное кредитование на зарплаты сотрудникам. Этой мерой смогут воспользоваться предприятия, где падение выручки составит более 35%, возникнет проблема с оплатой аренды или коммунальных услуг. При этом для получения льготного кредита нужно будет сохранить 90% работников, о чем необходимо ежемесячно отчитываться в банк.