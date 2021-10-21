Все российские школы уходят на каникулы с 30 октября по 7 ноября

Такое заявление сделало министерство просвещения РФ

Министерство просвещения и науки Российской Федерации заявило о введении школьных каникул на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября.

На каникулы будут вынуждены уйти даже те учебные заведения, где школьники уже отгуляли положенные дни отдыха. Если каникулы запланированы на середину ноября, эта неделя должна стать дополнительной неделей отдыха.

Введение дополнительных каникул — вынужденная мера. Она связана с неблагополучной эпидситуацией по ковиду.

Напомним, в среду, 20 октября, президент страны Владимир Путин поддержал правительство РФ и объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочим.