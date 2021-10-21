Андрей Важенин: «Длинные выходные — это не каникулы, лучше сидеть дома»

Ректор ЮУГМУ — о том, как с пользой провести это время, требуется ли медосмотр перед вакцинацией и насколько страшен новый штамм коронавируса

Вся страна, в том числе и Челябинская область, сейчас обсуждает совещание Президента Владимира Путина с правительством РФ, которое состоялось накануне. На нем были озвучены новые коронавирусные ограничения, среди которых введение длинных выходных дней. Ректор ЮУГМУ, академик РАН Андрей Важенин в блиц-интервью ИА «Первое областное» рассказал, как с пользой провести это время, требуется ли медосмотр перед вакцинацией и насколько страшен новый штамм коронавируса.

— Андрей Владимирович, наш регион назвали в числе тех, где практически нет свободных ковидных коек. Власти объяснили эту ситуацию тем, что в регионе не разворачивают дополнительные базы, чтобы не было ущерба для планового лечения больных. На ваш взгляд, это верная тактика, что несмотря на сложную ситуацию с ковидом отделения не переводят в статус ковидных баз?

— Я считаю, что верная. Потому что, все, что не ковид, оно осталось там же где было, никуда не исчезло. Ковид не вместо, а в плюс. Поэтому больных нужно также продолжать лечить терапевтически, гинекологически, онкологически. Помимо ковида другие инфекции все еще существуют. Я считаю, что все верно.

— Каким образом стоит людям вести себя в эти нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября?

— Очевидно, что это не каникулы. Нужно прижать уши и лучше сидеть где-нибудь на даче, дома, в парках, но не в развлекательных центрах. К сожалению, я боюсь, что многие наши земляки будут использовать эти дни как внеплановые выходные. Будем надеяться, что все-таки большинство людей эти длинные выходные используют с пользой и смогут найти время, чтобы поставить прививку. Ведь пункты вакцинации будут работать все эти дни.

— Какие меры в борьбе с распространением ковида наиболее действенны?

— Прививки! Все остальное важно — но второстепенно. Ну и контакты стараться исключать.

— Почему, по Вашему мнению, южноуральцы неохотно идут на прививки?

— Отражается снижение образованности населения, я считаю. Люди подвержены верить всяким слухам. Безграмотные люди всегда чувствительны к этому.

— Как Вы перенесли вакцину?

— Не заметил практически. Еще и от гриппа поставил вакцину, не заметил ничего плохого. И не встречал случаев, когда бы задокументировали тяжелые реакции и осложнения на вакцину от коронавируса.

— Требуется ли медосмотр перед прививкой?

— Перед вакцинацией надо беседу провести с человеком, это так и делается. Прививку ставят квалифицированные специалисты. Все вопросы задают необходимые, прежде чем поставить вакцину.

— В РФ обнаружили единичные случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Поможет ли с ним справиться российская вакцина?

— Появление этого штамма — это не сенсация. Из этого делают сенсацию, но это обычный процесс у вирусов в мире. Эволюция у них быстрее происходит, у гриппа так же, вспомните, каждый год другой штамм появляется. С коронавирусом просто быстрее это, но это нормально абсолютно. Корь, например, мутирует медленнее, поэтому прививка от кори почти на всю жизнь. Мы видим, что российская вакцина с новыми штаммами справляется. И основную часть умерших составляют непривитые. Вакцина снижает тяжесть заболевания.

— Изучают ли студенты медуниверситета сейчас тему коронавируса на лекциях?

— Это популистский подход, я считаю. Студенты изучают инфекционные болезни, вирусы. Коронавирус — один из них. И в пиетет возводить коронавирус нельзя, его изучают в числе прочих. Помните, прошлые годы был и птичий грипп. Вещи это близкие. Отдельной кафедры ковида никогда не будет. Есть специалисты, которые изучают ковид и его последствия, но это не студенты, а специалисты с определенным образованием.