Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Однако работодатели, по словам главы государства, обязаны начислить за эти даты зарплату. Разбираемся вместе с юристом, на какие выплаты можно рассчитывать, а также как поступить, если на эти дни пришелся плановый отпуск.
Экспертом Первого областного информагентства выступает адвокат по трудовому праву, кандидат юридических наук Полина Портянова.
Нерабочие дни из-за коронавируса в России вводятся не впервые. Поэтому за основу своих ответов адвокат взяла более ранние разъяснения Минтруда и Роструда.
Прежде всего, Полина Портянова призывает не надеяться на двойную оплату труда при совпадении выходных с нерабочими днями. Для большинства россиян и до этого 30, 31 октября и дни с 4 по 7 ноября были бы выходными.
«Нужно понимать, что введение нерабочих дней — это исключительно вынужденная мера, вызванная ростом заболеваемости. Законодатель заботится о том, чтобы работники материально не пострадали в связи с принятым указом президента. Но, конечно, заставлять работодателя дополнительно оплачивать еще и совпавшие для работника нерабочие дни в двойном размере — данным целям не отвечает», — замечает эксперт.
Если человек работает по сменам и на период нерабочих дней выпала его смена, работник может не работать, но получит оплату.
Если человек работает сдельно, за нерабочие дни ему выплатят вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом.
Если на нерабочие дни выпадают отгулы, их не перенесут.
«Также работодатель не обязан предоставлять дополнительные выходные за те дни, на которые был оформлен отпуск. Это следует из статьи 120 Трудового кодекса РФ, которой предусмотрено, что в число календарных дней отпуска не включаются только нерабочие праздничные дни. Обратите внимание на то, что, когда работник уходит в отпуск, из него не вычитаются субботы и воскресенья, отпуск не продляется на количество выходных дней, выпавших на его срок. В нашем случае применима аналогия. Объявленные нерабочими дни не являются нерабочими праздничными днями», — говорит Полина Портянова.
Перенести уже взятый на внезапно объявленные нерабочими дни отпуск на другой срок возможно только по согласованию с работодателем, но получить такое согласование, наверное, мало у кого выйдет.
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