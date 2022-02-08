Истории с запашком: где в Челябинской области обновят очистные сооружения

В некоторых районах ситуация грозит экологическим бедствием

В Челябинске решат самую дурнопахнущую проблему города — на федеральном уровне одобрено финансирование реконструкции очистных сооружений в Металлургическом районе. При этом во многих городах и селах области состояние очистных сооружений также оставляет желать лучшего. Информагентство «Первое областное» выяснило, где проблему удается решать, а где она грозит перерасти в экологическое бедствие.

В Челябинске в январе 2021 года сточные воды попали в Шершневское водохранилище после аварии на насосной станции «ЮжУралВодоканала». Это происшествие вызвало большой резонанс, начались разбирательства. Однако в Челябинской области есть и остаются такие территории, где подобная проблема существует годами, а то и десятилетиями.

В селе Фершампенуаз Нагайбакского района канализационные стоки уже много лет текут в реку Гумбейку. Незавершенная реконструкция очистных сооружений, начатая еще десять лет назад, стала «бельмом в глазу» для сменивших друг друга глав района. Еще в 2020 году губернатор Алексей Текслер отчитал и местные власти, и региональный Минстрой за многолетний простой.

Специалисты внесли изменения в проектно-сметную документацию на завершение работ, и, по данным местной администрации, проект проходит процедуру экспертизы, а затем ждет вхождения в госпрограмму по очистке реки Урал. А пока не первый десяток лет все канализационные стоки сливаются на территории неработающих очистных.

Несложно догадаться, что, раз очистные стоят на берегу реки Гумбейки, неочищенные стоки, проходя естественную фильтрацию через почву, а то и вовсе напрямую, уходят именно в речку.

«А куда нам сливать? Если очистные не работают, это не значит, что в селе нет канализации», — разводят руками частники, оказывающие ассенизаторские услуги.





На этапе незавершенного строительства остаются и очистные сооружения поселка Кропачево Ашинского района. В 2017 году проект станции водоочистки прошел госэкспертизу и был объявлен конкурс на строительство. За год подрядчик построил помещение, однако администрация поселения нашла в нем дефекты.

«Подготовлено исковое заявление подрядчику. В ближайшее время состоится заседание Арбитражного суда Челябинской области, где будет рассмотрен иск поселения к подрядчику», — прокомментировали в пресс-службе районной администрации.

Необходимо построить новые очистные и в поселке Саргазы Сосновского района. В районе готовятся проекты девяти гидротехнических сооружений по водоотведению. Это позволит все стоки поселка вывести в Полетаевскую очистную систему.



В Карталах износ очистных сооружений составлял 90%. Раньше объект находился на балансе РЖД, в 2019 году в аварийном состоянии перешел в собственность муниципалитета. Из областного бюджета в 2020 году району выделено 19 млн рублей на капремонт, но конкурс дважды не состоялся. По данным местной администрации, в 2021 году удалось сделать лишь часть текущего ремонта, но оказалось, что капремонт очистным уже не поможет.

«В настоящее время получено технико-экономическое обоснование существующих очистных и заключение о нецелесообразности проведения их реконструкции, так как они физически и морально устарели. Будут проводиться только работы по поддержанию их в работоспособном состоянии. Одновременно будет готовиться проектно-сметная документация на строительство современных очистных сооружений», — поясняет начальник управления строительства и ЖКХ Карталинского района Сергей Ломовцев.

Несколько лет стоит проблема с очистными в Усть-Катаве. Здесь на строительство объекта, по данным городской администрации, нужно 900 тысяч рублей: документы готовы, округ ждет возможности попасть в программу финансирования.

«На сегодняшний день подготовлена проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы по строительству и реконструкции очистных сооружений в г. Челябинске, г. Усть-Катаве и на очистные сооружения левого берега г. Магнитогорска», — прокомментировали в региональном Минстрое.

В феврале 2022 года жители копейского поселка Старокамышинска жалуются на частые перебои с водой. Причиной они считают износившиеся коммуникации. Во время аварий в квартирах стоит неприятный запах. Аварийные бригады устраняют проблему, но уже на следующий день из-под крана вновь вода бежит тонкой струйкой. Глава поручил усилить работу коммунальных служб.



О том, что не только в регионе, но и во всей стране необходима программа перезагрузки систем водоотведения и очистки, губернатор Алексей Текслер сказал на заседании Госсовета по вопросам совершенствования системы ЖКХ еще в конце 2021 года.

А уже 3 февраля 2022 года правительственная комиссия по региональному развитию выделила Челябинску 1,4 млрд рублей на реконструкцию объектов механической очистки из Фонда национального благосостояния. В течение двух лет планируется провести реконструкцию сооружений механической очистки воды, построенных еще в 1957 году, и сооружений обработки осадков.

В конце 2023 года в поселке Сосновка Центрального района Челябинска запустят в работу станцию ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода.

В Магнитогорске к декабрю 2022 года завершат первый этап реконструкции очистных сооружений правого берега. Работы идут с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. На средства фонда ведется реконструкция очистных сооружений Карабаша.

Напомним, Челябинская область активно участвует в программе «Чистая вода» (национальный проект «Экология»). Так, в Озерске продолжается строительство насосно-фильтровальной станции, которая должна обеспечить жителей чистой водой. Кроме того, на реализацию проекта «Чистая вода» в 2022 году в регион направят 480 278,6 тыс. рублей. Деньги выделят на строительство водозаборного сооружения в поселке Сухомесово, водозабор в Карабаше и обновление системы в Нязепетровске.