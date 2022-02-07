Жители поселка под Копейском страдают от частых отключений воды

Также люди отмечают запах фекалий в частном секторе

Жители копейского поселка Старокамышинска жалуются на частые перебои с водой. Причиной они считают износившиеся коммуникации. Ситуацию прокомментировали в администрации городского округа.

«С 29.01 по 03.02 перебои с водой, диспетчера называют разные причины, 04.02 воду включили, но выключили свет — частный сектор ул. Юбилейная, Народная и многие другие с 9:00 часов сидели без света. 05.02 утром встали — свет есть, воды нет. Воду дали, хотя только в дневное время, но по улицам ручьями потекли фекалии. Дышать нечем. Коммунистическая, 31а, Троицкая, 2, 4, от Коммунистической, 44 до перекрестка с Троицкой — фекальные реки. А всего-то надо заменить старые, износившиеся трубы», — написала местная жительница Нелли Меньшикова.

Жители жалуются, что во время аварий в квартирах стоит неприятный запах.

В администрации Копейска сообщили, что после проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе в поселке Малая Сосновка зафиксировали снижение поступления воды на резервуары насосной станции поселка Старокамышинска.

«Для выявления причин снижения подачи воды сотрудниками КСВВ проведена ревизия насосного оборудования, заменена запорная арматура на насосной станции. На магистральном водоводе для исключения попадания воздуха установлены дополнительные автоматические воздушные клапаны. В настоящее время водоснабжение потребителей восстановлено», — заявили в пресс-службе администрации Копейска.

Замглавы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов отчитался о работе МУП «КСВВ» за прошедшую неделю: на сетях водоснабжения устранили девять повреждений, отремонтировали шесть водоразборных колонок, три колодца. Устранено 110 засоров, проведена гидродинамическая промывка 3700 метров труб, отремонтировано четыре колодца.

Глава поручил усилить работу аварийных бригад.