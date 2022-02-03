Челябинск получил 1,4 млрд рублей на реконструкцию очистных в Металлургическом районе

Работы завершат к весне 2024 года

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию очистных сооружений в Металлургическом районе Челябинска. Из Фонда национального благосостояния на реализацию проекта выделят 1,150 млрд рублей, еще 286 млн будет направлено из областного бюджета и средств МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В течение двух лет планируется провести реконструкцию сооружений механической очистки воды и сооружений обработки осадков. Челябинская область стала одним из первых регионов в стране, кто воспользовался новым инструментом поддержки — льготным займом из средств Фонда национального благосостояния.

«Удивительно, что столько лет не подходили к решению одной из важнейших задач для Челябинска. Очистка сточных вод крайне важна для города, и, конечно, запах, который распространяется на город и особенно Металлургический район, — это никуда не годится. Мы разработали ПСД и в числе первых обратились за средствами из Фонда национального благосостояния. Президент фонду для решения острых коммунальных задач выделил средства. Теперь решение принято. Мы приступаем к реконструкции, которая включает и большое количество объектов нового строительства. В течение двух лет этот проект будет реализован», — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Реализация проекта позволит решить важную проблему для областного центра — устранить неприятный запах и улучшить состояние воздуха в Челябинске, также значительно повысить качество очистки сточных вод. Реконструкция очистных сооружений даст возможность строительства нового жилья в городе, это около 600 тыс. квадратных метров до 2030 года.

По словам декана факультета экологии Челябинского государственного университета Альфиры Сибиркиной, реконструкция очистных сооружений поможет решить проблему неприятного запаха благодаря удалению илистых отложений — главной причины гниения в воде.

«Неприятный запах, который ощущают жители, связан с процессами гниения, которые происходят в сточных водах. В первую очередь это связано с илистыми отложениями. В результате разложения органики выделяется сероводород. Он обнаруживает себя характерным запахом тухлых яиц. Более тщательная механическая очистка поможет лучше фильтровать и удалять илистые отложения. Поэтому и запаха не будет. Кроме того, если на первом этапе стоки будут лучше очищаться и будет более тщательно удаляться мелкая фракция, например песчаные отложения, следующие этапы очистки воды будут более качественными», — говорит эксперт.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что за последние несколько лет в Челябинске решили одну из главных проблем — рекультивировали городскую свалку. Реконструкция очистных сооружений — логичное продолжение работы по улучшению качества жизни людей.

«Алексей Текслер демонстрирует возможности эффективных коммуникаций с федеральным центром. Поддержка правительства позволяет решать самые наболевшие и застарелые проблемы. Я высоко оцениваю лоббистский ресурс губернатора Челябинской области, который работает на привлечение в регион средств федерального бюджета. Все это в итоге работает на улучшение качества жизни южноуральцев», — отметил Рашид Исмаилов.

Очистные сооружения Челябинска находятся на Свердловском тракте, на выезде в северном направлении. Они работают с 1958 года. Через комплекс проходит канализационный сток большей части города — ежесуточно почти 340 тыс. куб. м. Очистные сооружения занимают почти 132 га.

В 2019 году Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора приостанавливало действие разрешения МУП «ПОВВ» на выбросы в атмосферу сероводорода. Источником этого вредного вещества является ил, который образуется во время работы очистных сооружений. В декабре 2020 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Росприроднадзора к МУПу о взыскании 1,1 млрд рублей в счет возмещения ущерба, причиненного водным объектам города после сброса неочищенных сточных вод в 2011–2014 годах. Тогда же Росприроднадзор сообщал, что ущерб будет возмещен в виде реконструкции очистных сооружений Челябинска.

В рамках модернизации на очистных сооружениях планируют внедрить технологию обезвоживания осадка. Это приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод. Реконструкция позволит повысить экологическую безопасность окружающей среды, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, а также создаст условия для самовосстановления естественной экосистемы реки Миасс, отмечали в Росприроднадзоре.