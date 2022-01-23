Минэкологии подтвердило сток канализационных вод в Шершневское водохранилище

Возбуждено административное дело

Минэкологии Челябинской области подтвердило факт стока канализационных вод в Шершневское водохранилище. Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла на насосной станции, принадлежащей ООО «ЮжУралВодоканал», в микрорайоне Западный-2.

«На данный момент аварийная ситуация устранена, идет ликвидация последствий. Объем попадания незначительный, так как факт аварии был выявлен оперативно»,— рассказали в региональном Минэкологии.

Возбуждено административное дело, проводится расследование. Виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности.

Напомним, сток канализационных вод в водохранилище этим утром заметили местные жители и сообщили об этом в социальных сетях. Минэкологии Челябинской области сразу же организовало выездную проверку.