В Магнитогорске за полмиллиарда рублей реконструируют очистные сооружения

Модернизация оборудования поможет улучшить качество воды

Магнитогорский трест «Водоканал» объявил аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ в рамках первого этапа реконструкции очистных сооружений, расположенных на правом берегу города. Это масштабная инвестиционная программа, призванная значительно улучшить степень очистки воды. Во время первого этапа обновят вторую очередь инфраструктуры: сооружения биологической очистки сточных вод, блоки аэротенков и вторичных отстойников, иловую станцию, насосно-воздуходувную станцию и наружные сети технологических коммуникаций.

Заявки на аукцион собирают до 9 утра 16 февраля. В 13 часов в тот же день состоятся сами торги. Они пройдут в электронном формате. Начальная стоимость контракта — почти 515 млн рублей. Аукцион будет проводиться на снижение. Средства на реконструкцию направят бюджет Магнитогорска и трест «Водоканал». На 2021 год предусмотрено 376 млн рублей, на 2022-й — почти 139 млн рублей. К работам подрядчику нужно будет приступить в течение трех рабочих дней после заключения контракта. Срок окончания реконструкции — 30 ноября 2022 года.

Отметим, что подрядчика на третий этап реконструкции — сооружение выпуска очищенных вод — выбрали в ноябре 2020 года. Работы проведет челябинское ЗАО «Спецстрой-2». Организации также нужно будет построить и реконструировать наружные сети технологических коммуникаций и обустроить автомобильные дороги и площадки. С компанией заключен контракт на сумму 126,4 млн рублей. Средства предоставят местный бюджет, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и муниципальное предприятие трест «Водоканал». Работы проведут в апреле-июле 2021 года.

О масштабной реконструкции очистных сооружений Магнитогорска объявили в 2019 году. Это позволит улучшить качество воды. Первая очередь инфраструктуры правого берега была введена в эксплуатацию в 1963 году, вторая — в 1980-м. С тех пор оборудование устарело, оно не может обеспечивать необходимый уровень очистки. Река Урал, в которую попадают сточные воды, является рыбохозяйственным объектом, поэтому требуется более высокая степень очистки.