«ЮжУралВодоканал» привлекут к ответственности за сток канализации в Шершневское водохранилище

На месте аварии работает лаборатория, которая устанавливает нанесенный почве ущерб

Министерство экологии Челябинской области возбудило административные дела в отношении «ЮжУралВодоканала» по факту загрязнения отходами почвы вблизи Шершневского водохранилища. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе министерства.

«Возбуждены административные дела по статьям 8.2 КОАП („Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления“ (за загрязнение отходами почвенного покрова)) и 8.14 („Нарушение правил водопользования“). В данном случае предприятие, нарушившее природоохранное законодательство, получит представление от Министерства экологии на устранение последствий аварии и необходимость проведения модернизации насосной станции», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает лаборатория, которая отбирает пробы для расчета произведенного ущерба.

Напомним, сток канализационных вод в водохранилище в минувшие выходные заметили местные жители и сообщили об этом в социальных сетях.