В 2022 году по программе «Чистая вода» сети отремонтируют в Челябинске, Нязепетровске и Карабаше

На проект направят более 480 млн рублей

В Челябинской области на реализацию проекта «Чистая вода» в 2022 году направят 480 278,6 тыс. рублей. Деньги выделят на строительство водозаборного сооружения в поселке Сухомесово, водозабор в Карабаше и обновление системы в Нязепетровске. Такими планами поделились специалисты управления проектной деятельности правительства Челябинской области.

По данным управления, в 2021 году в рамках региональной программы успеют завершить реконструкцию системы водоснабжения в Красногорском городском поселении и системы насосно-фильтровальной станции в Озерске.

«В 2022 — 2023 годах завершатся работы на следующих объектах: в поселках Сухомесово Челябинска — для жилых домов по улицам Ивлева, Кольцевая, Рудная, Крестьянская; в Нязепетровске — система хозяйственного питьевого водоснабжения, в Карабашском городском округе — водозаборное сооружение озера Серебры», — рассказали в управлении.

На эти объекты будут выделены более 480 млн рублей. Также напомним, в копейском поселке Вахрушево будет обновлена система водоснабжения за 280 млн рублей.