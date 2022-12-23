Алексей Нечаев: «Дороги — это каркас Челябинской области»

Министр дорожного хозяйства и транспорта подвел итоги уходящего сезона-2022

В Челябинской области в 2022 году бюджет дорожного фонда составил почти 21 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем, например, в 2019 году. Министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев рассказал информационному агентству «Первое областное», какие объекты дорожной отрасли стали самыми знаковыми в уходящем году и почему с ремонтом некоторых участков придется подождать. Основные тезисы, локации и цифры — в ответах министра на вопросы нашего корреспондента.

Опорная сеть

В Челябинской области на 2022 год выполнен план дорожного ремонта. 714 км новых дорог ввели в эксплуатацию. Особый упор делается на опорные, выездные магистрали. Они создают каркас области, выходят на федеральные трассы, к крупным объектам, городам, соседним регионам. Речь идет о направлениях:

Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева,

Кузяшева —Акбашева — Марксист,

Усть-Багаряк — Тюбук,

Миасс — Карабаш — Кыштым,

Тюбук — Кыштым,

выход на трассы М-5 «Урал» от Миасса на Учалы,

Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды,

Магнитогорск — Кизил — Сибай,

Челябинск — Октябрьское и других.

Это дороги, состояние которых влияет на время доставки грузов, транспортную связь между населенными пунктами и в целом — экономическое состояние региона. Поэтому их ремонт — в приоритете. Несомненно, в списке такие знаковые объекты, как расширенная в этом году трасса Челябинск — Екатеринбург продолжение расширения двух участков федеральной автодороги М-5 «Урал»: от границы Башкирии — Кропачево и Чебаркуль — Миасс. В следующем году мы уже выходим за пределы опорной сети и разводим дороги внутри районов на вылетные магистрали.

Закатать в асфальт





Одно из базовых направлений работы — перевод из щебенки в асфальтобетон. Губернатор Алексей Текслер поддержал идею замены щебеночного покрытия на асфальт. Щебенка требует постоянного ухода. Асфальт — дорогостоящий материал, но содержать его легче, не говоря уже о комфорте и качестве. У нас 2,5 тысячи километров щебеночных дорог, стоит задача их асфальтировать. Одним из первых таких объектов стала «дорога к храму» в Увельском районе Рождественка — Мордвиновка, затем Верхний Уфалей — граница со Свердловской областью, Белоносово — Александровка, Миасское — Курейная. Нельзя не упомянуть объект прошлого года, который открыли в текущем, — дорога Фершампенуаз — Париж — Джабык. На Джабык вообще асфальта не было, люди ждали его десятилетиями, хотя дорога играет важную роль для двух районов.

Планы и итоги, большие и не очень

На трассе Южноуральск — Магнитогорск ремонт проезжей части завершится не в 2027 году, как планировалось ранее, а по поручению губернатора в 2025 году. Запустили Ленинградский мост в Челябинске и путепровод по улице 9 Мая в Магнитогорске. Продолжается строительство дорог в челябинских микрорайонах Ньютон и Чурилово. У нас большие планы по завершению работ Бакальского спиралевидного путепровода, объекты, которые были озвучены в ходе прямой линии с губернатором, — мосты в Нязепетровске и Трехгорном. В Троицке продолжится реконструкции дорог вокруг исторического ядра. Продолжится расширение федеральной трассы М-5 «Урал» до четырех полос. В следующем году Упрдор «Южный Урал» запустит 10-километровый участок Миасс — Чебаркуль от базы отдыха «Аленушка» в сторону Миасса. В 2024 году завершится реконструкция участков под Ашой, Симом и от границы с Республикой Башкирией в районе Кропачево. На участок в 170 км по горной местности от Усть-Катава до Миасса в 2023 году будет готова проектно-сметная документация, строительство трассы рассчитано на 2024—2027 годы. В 2024 году выезд из Снежинска перестроят в развязку клеверного типа.

Как выбирают дороги для ремонта

У нас подписан меморандум с Росавтодором о развитии региональной сети дорог на пятилетку. Теперь программа дорожных работ утверждена на период 2023—2027 годы. Местные власти представили нам проекты ремонта на три года, теперь в первом квартале следующего года они должны представить планы на пять лет вперед. У глав есть возможность выбирать приоритетные объекты. Я всегда говорю, что лучше глав никто не знает точки, которые надо закрывать. Исключениями становятся только первоочередные поручения президента, губернатора. В этом году муниципалитеты стали активно вкладывать собственные средства на ремонт дорог. Например, в Миассе в 2021 году на дорожный фонд ничего из собственных источников не выделялось, в этом году они вложили 200 млн рублей. Губернатор принял решение выделить округу дополнительные деньги. Дорожный фонд Миасского округа в итоге составил 450 млн рублей — разница видна и жителям, и нам.

Дорогие дороги

Подводя итоги сезона, мы делаем вывод о правильности механизма финансирования объектов дорожного хозяйства — с 2019 года губернатор Алексей Текслер принял решение о поддержке муниципалитетов в части приведения дорог в соответствие нормативам. Порядка 45% дорожного фонда уходит муниципалитетам. До введения программы планирования на трехлетку и пятилетку главы не понимали, сколько денег им выделят и на что. Теперь с каждым муниципалитетом у нас подписано соглашение на три года. В бюджете области на 2023—2025 годы эти все суммы сохраняются до копейки. При этом работает принцип «количество жителей — количество километров».