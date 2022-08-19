В Челябинской области закончили укладку асфальта на дороге Париж — Джабык

Работы принял губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает рабочую поездку по югу региона. Очередной объект — 19 километров дороги от Парижа до Джабыка, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Напомним, средства на дорогу Париж — Джабык, до тех пор щебеночную, в августе 2021 года, во время посвященного лесным пожарам визита, выделил президент РФ Владимир Путин. Всего на 19 километров было потрачено 479 миллионов рублей.

Как доложил Алексею Текслеру министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев, на сегодня работы на участке Париж — Джабык закончены. В течение всего сезона капремонта идет контроль разных участков. Во время строительства у Миндорхоза возникал ряд вопросов к подрядчику, но результат получился качественный.

«У этой дороги особая история, я на нее денег у президента просил. И сам буду по ней ездить еще не раз», — обратился к подрядчику губернатор.

От Нечаева глава региона потребовал неукоснительного контроля состояния дороги. Министр заверил, что гарантия на разные слои покрытия составляет от 4 до 9 лет.